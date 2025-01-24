ترامب يحظر على الاحتياطيّ الفدراليّ تطوير عملة رقميّة

كانت الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن مؤيّدة إلى حدّ ما للفكرة، معتقدة خصوصًا أنّها تقدّم العديد من المزايا والفرص، مع إقرارها في الوقت نفسه بالمخاطر الّتي تنطوي عليها.>>

أصدر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا الخميس يحظر على الاحتياطيّ الفدراليّ تطوير عملة رقميّة، وهو موضوع لم يحرز البنك المركزيّ الأميركيّ أيّ تقدّم حقيقيّ بشأنه رغم أنّه كان يدرس هذه المسألة.

ويحظر الأمر الجديد "تطوير أو إصدار أو ترويج عملة رقميّة صادرة عن بنك مركزيّ" ويطلب "إنهاء" أيّ عمل جار لإطلاق عملة رقميّة في المستقبل.

تعدّ إمكانيّة تطوير عملة رقميّة مشفّرة موضوعًا كان محلّ نقاش كبير داخل البنك المركزيّ الأميركيّ، رغم أنّه لم يتّخذ قرارًا في هذا الشأن حتّى الآن.

وكانت الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن مؤيّدة إلى حدّ ما للفكرة، معتقدة خصوصًا أنّها تقدّم العديد من المزايا والفرص، مع إقرارها في الوقت نفسه بالمخاطر الّتي تنطوي عليها.

من جهتهم لم يخف مسؤولو الاحتياطيّ الفدراليّ شكوكهم في هذا المجال. وفي آذار/مارس الماضي، شدّد رئيس المؤسّسة جيروم باول على أنّ الاحتياطيّ الفدراليّ لا يزال "بعيدًا جدًّا" عن إصدار عملة رقميّة مشفّرة.