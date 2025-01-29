صندوق النرويج السياديّ حقّق أرباحًا بقيمة 222 مليار دولار في 2024

وشهدت عائدات الصندوق ارتفاعًا بنسبة 13 % لترتفع بذلك قيمته إلى 19742 مليار كرونة (1,75 تريليون دولار) في نهاية 2024...

أعلن صندوق النريوج السياديّ، وهو الأكبر من نوعه في العالم، الأربعاء عن تحقيق أرباح بقيمة 2511 مليار كرونة (222 مليار دولار أميركيّ) العام الماضي هي الأعلى من حيث القيمة الإجماليّة، وجزء كبير منها تحقّق بفضل أصول شركات التكنولوجيا.

وشهدت عائدات الصندوق ارتفاعًا بنسبة 13 % لترتفع بذلك قيمته إلى 19742 مليار كرونة (1,75 تريليون دولار) في نهاية 2024.

ويعزى الارتفاع أساسًا إلى الاستثمارات في الأسهم الّتي شكّلت 71,4 % من حافظة الأوراق الماليّة التابعة له والّتي درّت عليه 18% من العائدات السنّة الماضية.

وقال مدير الصندوق نيكولاي تانغين في بيان إنّ "الصندوق حقّق عائدات جيّدة جدًّا سنة 2024 بفضل سوق أوراق ماليّة جداً نشطة".

وأشار إلى أنّ "أسهم الشركات التكنولوجيّة الأميركيّة على وجه التحديد سجّلت أداء ممتازًا".

وللصندوق حصص في حوالي 9 آلاف شركة حول العالم، لكنّ حصصه في ما يعرف بـ"السبع العجاب" تشكّل وحدها 17% من استثماراته في البورصة.

وقد شهدت هذه الشركات السبع، وهي "آبل" و"أمازون" و"ألفابت" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"إنفيديا" و"تسلا" أداء لامعًا في البورصة العام الماضي.

وهي سجّلت الإثنين تراجعًا في ظلّ بروز شركة "ديب سيك" الصينيّة الناشئة الّتي اعتبر معاون الذكاء الاصطناعيّ الّذي طوّرته بالقدر عينه من الفعاليّة لكن بكلفة أقلّ. غير أنّ الشركات العملاقة الأميركيّة استعادت مستواها الثلاثاء.

وفي المقابل، شهدت استثمارات صندوق النرويج السياديّ في العقارات (1,8 % من أصوله) خسائر (-1 %)، فيما خسرت استثماراته في مشاريع الطاقة المتجدّدة الّتي ما زالت هامشيّة 10 % من قيمتها.