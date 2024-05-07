أرباح "أمريكانا للمطاعم" تهبط بنسبة 52 بالمئة

تدير أمريكانا علامات تجاريّة عالميّة شهيرة مثل دجاج كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم، وتي جي آي فرايدايز، وأضافت مؤخّرًا بيتس كوفي، إلى جانب ويمبي، وتشكّن تكًّا.

تراجع صافي أرباح شركة أمريكانا للمطاعم بنسبة 52 بالمئة، على أساس سنويّ، خلال الربع الأوّل من العام 2024 إلى 28 مليون دولار أمريكيّ.

جاء ذلك في بيان صادر عن الشركة المدرجة في بورصتي أبو ظبي والسعوديّة، الثلاثاء، قالت فيه إنّ تراجع الأرباح يأتي بشكل رئيس بسبب التوتّرات الجيوسياسيّة في المنطقة.

وتحت مظلّة "أمريكانا للمطاعم"، تنشط مطاعم أبرزها "كنتاكي ، وهارديز، وبيتزا هت، وكرسبي كريم"، ومعظمها علامات تجاريّة تواجه مقاطعة في مناطق امتياز الشركة، بسبب الحرب الإسرائيليّة على غزّة.

وذكرت الشركة إنّ إيراداتها تراجعت خلال الربع الأوّل 2024 بنسبة 16.3 بالمئة إلى 493.5 مليون دولار، مقابل إيرادات بقيمة 589.4 مليون دولار على أساس سنويّ.

وزادت: "انخفاض الأرباح والإيرادات يعود إلى تراجع المبيعات نتيجة الظروف الجيوسيّاسيّة في المنطقة، وحلول شهر رمضان، إضافة إلى ارتفاع مصروفات الاستهلاك والإيجارات مع افتتاح متاجر جديدة".

وأمريكانا للمطاعم أكبر مشغّل مطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان، من حيث عدد المطاعم في البلدان الّتي تعمل فيها.

وتدير علامات تجاريّة عالميّة شهيرة مثل دجاج كنتاكي، وبيتزا هت، وهارديز، وكريسبي كريم، وتي جي آي فرايدايز، وأضافت مؤخّرًا بيتس كوفي، إلى جانب ويمبي، وتشكّن تكًّا.

وأمريكانا للمطاعم العالميّة، هي شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق الماليّة والسوق السعوديّة للأوراق الماليّة (تداول).

وخلّفت الحرب الإسرائيليّة الإباديّة على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل المتّهمة بـ"الإبادة الجماعيّة" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.