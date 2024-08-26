الصين تردّ على العقوبات الأميركيّة الاقتصاديّة: سنتّخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحنا

ذكر البيان، أنّ مثل هذه العقوبات تقوّض النظام والقواعد التجاريّة الدوليّة، وتمنع التبادلات الاقتصاديّة والتجاريّة الدوليّة، وتؤثّر سلبًا على أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالميّة...

أكّدت وزارة التجارة الصينيّة في ردّها على العقوبات الأمريكيّة الجديدة بحقّ شركاتها أنّها ستتّخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.

جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة ردًّا على العقوبات الّتي فرضتها الولايات المتّحدة على شركات صينيّة بتهمة "تزويدها روسيا بالمنتجات والخدمات المستخدمة في الحرب مع أوكرانيا ومساعدتها على تجنّب العقوبات الدوليّة".

وذكر البيان، أنّ مثل هذه العقوبات تقوّض النظام والقواعد التجاريّة الدوليّة، وتمنع التبادلات الاقتصاديّة والتجاريّة الدوليّة، وتؤثّر سلبًا على أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالميّة.

ودعت بكّين، واشنطن إلى وضع حدّ لهذه الممارسات الخاطئة.

ووضعت الولايات المتّحدة في 23 فبراير/ شباط الماضي (عشيّة الذكرى الثانية لبدء الحرب الروسيّة الأوكرانيّة) 9 شركات صينيّة على قائمة مراقبة الصادرات، بتهمة أنّها كانت تتاجر بمنتجات يمكن أن تكون بمثابة دعم عسكريّ لروسيا في الحرب الّتي تخوضها مع أوكرانيا، وفرضت قيود تصدير على 8 شركات صينيّة أخرى.

وفي 1مايو/ أيّار الماضي، أضافت الولايات المتّحدة 31 شركة صينيّة أخرى إلى قائمة العقوبات.