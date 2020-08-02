الاحتلال يقصف مواقع في غزة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفا جويا ومدفعيا على مواقع للمقاومة الفلسطينية وعلى أرض زراعية جنوبي قطاع غزة المحاصر، وألحق القصف أضرارا مادية في المواقع المستهدفة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك في أعقاب ادعاء الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة المحاصر، وقال إنه اعترضها بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

وفي وقت سابق، دوت صافرات الإنذار، في المنطقة المحيطة بقطاع غزة المحاصر، والمعروفة إسرائيليًا بـ"غلاف غزة"، وسط أنباء عن سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم "إطلاق صافرات الإنذار في سديروت وفي بعض البلدات في منطقة غلاف غزة". وأضاف أن "التفاصيل قيد الفحص".

ولاحقًا، ادعى الاحتلال في بيان منفصل، أن "الحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل، تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") أن الإطلاق لم يسفر عن إصابات لكنه تسبب بالأضرار لبعض الممتلكات، من بينها مركبة خاصة في سديروت أصيبت بشظايا القذيفة.

ولم يصدر تعقيب فوري من أي جهة فلسطينية في غزة على ما ذكره جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت "كان-11" إلى أن القصف جاء في أعقاب الإعلان عن تعيين قائد جيد لكتيبة غزة التابعة للجيش الإسرائيلي.

ومنذ بدء أزمة كورونا تشهد المنطقة المحيطة بقطاع غزة هدوءًا نسبيًا، يوم 26 من حزيران/ يونيو الماضي،قصف الاحتلال مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة، وذلك بزعم الرد على سقوط صاروخين أطلقا من القطاع في منطقة مفتوحة قرب السياج بين القطاع ومناطق الـ48.