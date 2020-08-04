جريمة قتل الأب وابنه في زيمر: لائحة اتهام ضد قريبهما

تقدم المحكمة المركزية في مدينة اللد، غدا الأربعاء، لائحة اتهام ضد رجل (62 عاما) على خلفية ارتكابه جريمة قتل قريبيه سعيد عساف (62 عاما) وابنه رامي عساف (27 عاما) في قرية زيمر.

وأرفقت النيابة العامة طلبا للمحكمة من أجل تمديد فترة اعتقال المشتبه به حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 7 تموز/يوليو، حينما تعرض شاب (27 عاما) لإطلاق نار بينما كان في طريق عودته إلى المنزل، بالإضافة إلى والده (62 عاما) الذي قتل فيما بعد في منزله، وفي أعقاب ذلك جرى اعتقال قريبهما بشبهة الضلوع في الجريمة.

وورد على لسان الشرطة، بأن المشتبه به التقى بالشاب الضحية عندما كان في طريق عودته إلى المنزل إذ أطلق نحوه عدة عيارات نارية، ثم توجه بعدها إلى منزل عائلته (الضحية) وهناك أقدم على إطلاق النار على والده، ما أسفر عن مقتل الأب وابنه متأثرين بجراحيهما الخطيرة.

هذا، وادعت الشرطة بأن خلفية الجريمة تعود لخلاف بين الطرفين، في الوقت الذي لم تتضح معالمها بعد.