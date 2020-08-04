  2. محليات
  3. أخبار محلية

جريمة قتل الأب وابنه في زيمر: لائحة اتهام ضد قريبهما

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 17:19

جريمة قتل الأب وابنه في زيمر: لائحة اتهام ضد قريبهما
الضحيتان سعيد ورامي عساف
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تقدم المحكمة المركزية في مدينة اللد، غدا الأربعاء، لائحة اتهام ضد رجل (62 عاما) على خلفية ارتكابه جريمة قتل قريبيه سعيد عساف (62 عاما) وابنه رامي عساف (27 عاما) في قرية زيمر.

وأرفقت النيابة العامة طلبا للمحكمة من أجل تمديد فترة اعتقال المشتبه به حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 7 تموز/يوليو، حينما تعرض شاب (27 عاما) لإطلاق نار بينما كان في طريق عودته إلى المنزل، بالإضافة إلى والده (62 عاما) الذي قتل فيما بعد في منزله، وفي أعقاب ذلك جرى اعتقال قريبهما بشبهة الضلوع في الجريمة.

وورد على لسان الشرطة، بأن المشتبه به التقى بالشاب الضحية عندما كان في طريق عودته إلى المنزل إذ أطلق نحوه عدة عيارات نارية، ثم توجه بعدها إلى منزل عائلته (الضحية) وهناك أقدم على إطلاق النار على والده، ما أسفر عن مقتل الأب وابنه متأثرين بجراحيهما الخطيرة.

هذا، وادعت الشرطة بأن خلفية الجريمة تعود لخلاف بين الطرفين، في الوقت الذي لم تتضح معالمها بعد.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#زيمر
#جرائم القتل
#سعيد عساف
#رامي عساف
#العنف والجريمة

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العليا تطالب النيابة العامة بإيضاح آلية حذف المضامين على الشبكة
العليا تطالب النيابة العامة بإيضاح آلية حذف المضامين على الشبكة

2020-08-04

كورونا في المجتمع العربي: 699 إصابة خلال أيام عيد الأضحى
كورونا في المجتمع العربي: 699 إصابة خلال أيام عيد الأضحى

2020-08-04

حوار | نسبة البطالة بالناصرة بلغت 53% بسبب كورونا
حوار | نسبة البطالة بالناصرة بلغت 53% بسبب كورونا

2020-08-04

الأكثر قراءة

النقب: تمديد اعتقال أم وابنتها للاشتباه بقتلهما طفلا قبل 4 سنوات

النقب: تمديد اعتقال أم وابنتها للاشتباه بقتلهما طفلا قبل 4 سنوات

2020-08-03
الجيش الإسرائيلي: لا علاقة مباشرة لـ

الجيش الإسرائيلي: لا علاقة مباشرة لـ"خلية الجولان" بحزب الله

2020-08-03
مقتل رزان مقبل: نحو نصف مليون شيكل لأهل الضحيّة بموجب اتّفاق عشائريّ

مقتل رزان مقبل: نحو نصف مليون شيكل لأهل الضحيّة بموجب اتّفاق عشائريّ

2020-08-03
بحر حيفا يلفظ جثة فتى

بحر حيفا يلفظ جثة فتى

2020-08-03
كورونا في الولايات المتحدة: الرعب الآتي.. قريبًا

كورونا في الولايات المتحدة: الرعب الآتي.. قريبًا

2020-08-03