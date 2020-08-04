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قرار بالإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث وجهاد الفقيه

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 11:00

قرار بالإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث وجهاد الفقيه
محافظ القدس عدنان غيث (أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قررت محكمة الصلح في القدس المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، الإفراج عن كل من محافظ القدس، عدنان غيث، ونائب أمين سر حركة "فتح" في العيزرية، سامي أبو غالية، ومدير مخابرات القدس، جهاد الفقيه.

ويُذكر أن الإفراج كان قرارًا مشروطًا بعدم تواصل محافظ القدس مع مدير مخابرات القدس ونائب أمين سر حركة "فتح" في العيزرية.

واعتُقل غيث في 19 تموز/ يوليو بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزله في بلدة سلوان جنوبي القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته. وتم تمديد اعتقاله 3 مرّات لغاية قرار الإفراج.

وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال في وقت متأخر من يوم 19 تموز/ يوليو، مدير مخابرات محافظة القدس، جهاد الفقيه، من بلدة قطنة، بعد ساعات من اعتقال محافظ القدس، عدنان غيث.

ويشار إلى أنه ومنذ تولي غيث منصبه، اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرّة، كما تمنعه من دخول الضفة الغربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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