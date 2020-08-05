  2. إسرائيليات
  3. أخبار

استئناف الرحلات الجوية بدءا من 16 آب وإلغاء قيود في عطل نهاية الأسبوع

تاريخ النشر: 05/08/2020 - 21:15

استئناف الرحلات الجوية بدءا من 16 آب وإلغاء قيود في عطل نهاية الأسبوع
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

صادق المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، مساء اليوم، الأربعاء، على إغلاق الإغلاق المفروض خلال عطل نهاية الأسبوع، كما صادق على مخطط وزارة المواصلات بفتح الأجواء لاستئناف الرحلات الجوية بدءًا من 16 من آب/ أغسطس الجاري.

كما أقر "كابينيت كورونا" مخطط "منسق كورونا"، البروفيسور روني غامزو، بفرض إغلاق عيني على المناطق التي تعرف على أنها "حمراء" وتشهد ارتفاعا في وتيرة انتشار الفيروس ومعدل الإصابة، على أن يتم العمل به بدءًا من يوم الإثنين المقبل.

وتشمل التخفيفات السماح بفتح المحال التجارية ومراكز التسوق ومرافق الترفيه في الحدائق العامة خلال عطل نهاية الأسبوع. هذا بالإضافة إلى السماح بتنظيم أمسيات ثقافية في أماكن مفتوحة في المناطق "الخضراء"، حيث معدل الإصابات لا يزال منخفضًا.

وأشارت التقارير التي وردت من الجلسة التي عقدها "كابينيت كورونا"، مساء اليوم، لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار الفيروس، إلى أن خيار فرض الإغلاق الشامل لا يزال مستبعدا، في حين دفع مسؤولون نحو فرض الإغلاق الليلي والإبقاء على الإغلاق في عطل نهاية الأسبوع.

وضغط مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، باتجاه فرض الإغلاق الشامل لفترة محدودة على جميع أنحاء البلاد، علما بأنه كان قد اقترح الأسبوعين الأخيرين من آب/ أغسطس الجاري، موعدا لفرض الإغلاق.

وعارض "منسق كورونا"، البروفيسور روني غامزو، فرض الإغلاق، معتبرًا أن ذلك سيشكل "كارثة اقتصادية واجتماعية"، كما وصف الإغلاق المفروض على المصالح التجارية خلال عطل نهاية الأسبوع بأنه "طُرفة".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن غامزو، قوله: "الإغلاق الشامل بالنسبة لي ليس خيارًا، يجب أن نعتمد فقط قيود فورية على مناطق عينية وتحرير المناطق الأخرة من القيود".

ويصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومجلس الأمن القومي، على تشديد القيود في محاولة لتقليل عدد الإصابات اليومية بالفيروس إلى 400-500 حالة، في حين يرى غامزو، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين، بضرورة تخفيف الإجراءات وفرض قيود على مناطق عينية تشهد معدلا مرتفعا للإصابات، للحد من انتشار الفيروس.

وتتضمن خطة غامزو، فرض قيود شديدة على "المدن الحمراء"، بما يشمل: منع التجمهر، إغلاق المطاعم والمصالح التجارية، ورفع عدد الفحوصات، وتشديد الرقابة على فرض العزل الصحي، وإعداد فنادق لاستقبال أعداد من المصابين في هذه المناطق، ومنح رؤساء السلطات المحلية الصلاحيات اللازمة للتعامل مع تفشي الجائحة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#غامزو
#مجلس الأمن القومي
#نتنياهو

حوارات

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟
حوار | لماذا بات كورونا أسرع انتشارا في المجتمع العربي؟

2020-07-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو: المظاهرات تنظم من فنادق فاخرة وأبراج عالية ولا تعبر عن المتضررين من كورونا
نتنياهو: المظاهرات تنظم من فنادق فاخرة وأبراج عالية ولا تعبر عن المتضررين من كورونا

2020-08-05

قضية الغواصات: الكنيست تسقط مقترحا بتشكيل لجنة تحقيق
قضية الغواصات: الكنيست تسقط مقترحا بتشكيل لجنة تحقيق

2020-08-05

حيفا: هلع من كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت
حيفا: هلع من كارثة شبيهة بانفجار مرفأ بيروت

2020-08-05

الأكثر قراءة

هجمات إسرائيلية على مواقع للنظام في سورية

هجمات إسرائيلية على مواقع للنظام في سورية

2020-08-04
اتهام: حاول قتل زوجته فاحتضنتها ابنتهما لإنقاذها

اتهام: حاول قتل زوجته فاحتضنتها ابنتهما لإنقاذها

2020-08-04
كورونا في المجتمع العربي: 699 إصابة خلال أيام عيد الأضحى

كورونا في المجتمع العربي: 699 إصابة خلال أيام عيد الأضحى

2020-08-04
دياب: ما حصل لن يمر دون حساب وسنعلن حقائق عن المستودع الخطير

دياب: ما حصل لن يمر دون حساب وسنعلن حقائق عن المستودع الخطير

2020-08-04
إدلشتاين: سنرفع الإغلاق في نهايات الأسبوع

إدلشتاين: سنرفع الإغلاق في نهايات الأسبوع

2020-08-04