الصحة الإسرائيلية: 1674 إصابة جديدة بكورونا والوفيات ترتفع لـ578

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بأن يوم أمس سجل 1674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك إثر إجراء 28,382 فحصا.

ووفقا لبيانات الوزارة، فإن عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة بلغ 80,431 إصابة، ولا تزال في المستشفيات 374 حالة خطيرة، بينهم 106 مرضى يخضعون لتنفس اصطناعي. ومنذ أمس توفي مريضان لترتفع حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 578 وفاة.

وصادقت الحكومة الإسرائيليّة أمس، الخميس، باجتماع عبر الهاتف، على إلغاء القيود التي فرضت على فتح المصالح التجارية خلال نهاية الأسبوع وعلى التواجد في حدائق الألعاب العامة، بدءًا من الجمعة.

وفي غضون ذلك، استعرض وزير التعليم، يوءاف غالانت، خطّته للعودة إلى المدارس في الأوّل من أيلول/سبتمبر المقبل. وتنصّ الخطّة على عودة رياض الأطفال والصفوف الأولى والثانية إلى التعليم كالمعتاد دون تقسيمهم إلى مجموعات، بينما سيتعلّم طلاب الصفوف الثالثة والرابعة وفق مجموعات ثابتة.

أما طلاب الصفوف الخامسة والسّادسة فسينقسم برنامج عملهم إلى تعليم عن بعد وآخر في المداس ليومين على الأقلّ. في حين سيتركّز تعليم طلاب الصفوف فوق السابعة عن بعد، مع تعليم يومين إضافيين في المدارس.