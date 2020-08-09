قيود جديدة: تحديد عدد ركاب السيارة وإغلاق فوري لمصالح

فرض المجلس الوزاري لشؤون كورونا ("كابينيت كورونا")، إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من ضمنها قيود جديدة على عمل المصالح التجارية والأماكن العامة وعلى تجمهر المواطنين، وذلك مع تسجيل ارتفاع معدل الإصابة بالفيروس.

ولفت بيان مشترك صدر عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزارتي الصحة والمالية، أن القيود الجديدة تدخل حيز التنفيذ مع انتهاء مدة العمل بأنظمة الطوارئ، يوم الثلاثاء 11 آب/ أغسطس الجاري، وذلك مرهون بمصادقة اللجنة البرلمانية لشؤون كورونا.

وتشمل القيود:

فرض قواعد في الأماكن العامة للمحافظة على مسافة مترين بين الأشخاص.

منع تجمهر أكثر من 20 شخصا في الأماكن المفتوحة و10 أشخاص في الأماكن المغلقة (يشمل الأماكن العامة والخاصة والمصالح التجارية أو الخاصة التي لا تستقبل زبائن)

تحديد عدد المسافرين في السيارات الخاصة ليقتصر على راكبين بالإضافة إلى السائق، وإذا كانت السيارة تحتوي على أكثر من مقعد خلفي، يسمح إضافة راكب آخر على كل مقعد - (لا يشمل الأشخاص الذين يعيشون معًا).

إلزام السلطات المحلية على تثبيت لافتات قرب المنشآت الترفيهية في الأماكن العامة، تتعلق بحث المواطنين على الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمهر وارتداء الكمامات الواقية.

تحديد القواعد المفروضة على الأماكن العامة أو الخاصة: وضع حجاب بين العاملين والزبائن، لافتات، تعيين مُفوض كورونا، استجواب الزبائن وقياس الحرارة، تحديد أماكن الوقوف في الصف للمحافظة على التباعد، الحفاظ على قواعد النظافة، منع دخول شخص بدون كمامة، إلخ.

تحديد عدد المتواجدين في الأمان العامة أو الخاصة: شخص واحد في كل 7 أمتار مربعة، أو وفقًا لقواعد التجمهر (20 شخصا في البنايات المغلقة و30 شخصا في الخارج)

منح رئيس الخدمة أو الطبيب اللوائي في وزارة الصحة، أو السلطات المحلية، صلاحية فرض الإغلاق الكامل أو الجزئي في الأماكن العامة أو المصالح الخاصة، التي تشهد تواجد مريض بفيروس كورونا، لمدة 72 ساعة.

إغلاق الملاهي الليلية والبارات والحانات وقاعات المناسبات (المفتوحة والمغلقة)، ومنع تنظيم المناسبات الترفيهية أو الاجتماعية (مهرجانات، حفلات، مؤتمرات، ورحلات منظمة) في الأماكن العامة والخاصة، المفتوحة أو المغلقة، فضلا عن المتنزهات المائية ومتنزهات الألعاب الترفيهية.

متى تدخل القيود حيّز التنفيذ؟

وأوضح البيان أنه "بموجب القانون، سيتم رفع الأنظمة التي ينص عليه القانون على لجنة الكنيست بحيث سيجوز للكنيست اعتماد الأنظمة كاملةً أو جزئيًا، أو عدم اعتمادها أو تعديل فترة سريانها في غضون 24 ساعة".

وأضاف أنه "طالما لم يتم اتخاذ قرار خلال هذه الفترة الزمنية – سيتم نشر الأنظمة وستدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها (بعد انتهاء 24 ساعة من موعد اتخاذ القرار)، على أن تعقد لجنة الكنيست جلسة للبحث في الأنظمة".

وسيتعين على لجنة شؤون كورونا في الكنيست أن "تقرر في مسألة اعتماد القيود في غضون 14 يومًا – بشأن القيود السارية على الحيز الخاص والعام، أو خلال 28 يومًا – بشأن القيود المفروضة على نشاط المصالح التجارية والأماكن المفتوحة".

عودة النشاطات الثقافية في الأماكن المفتوحة:

هذا وأقر نتنياهو ووزير الثقافة، عقب اجتماعهما مع ممثلين عن الفنانين، عودة فورية للنشاطات الفنية في الأماكن المفتوحة، على أن يتم ذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وفي بيان صدر عن مكتب نتنياهو، جاء أنه "يسمح الدخول للعروض والأحداث الثقافية في الهواء الطلق، على أن يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة كل مجموعة مكونة من 20 شخصًا".

وجاء في البيان أنه "يتعين إصدار تصريح عيني من وزارة الصحة على كل مكان سيشهد حدثا ثقافيا على نحو منفصل"، وأشار البيان إلى أن "في الأسابيع المقبلة، سيتم صياغة مخطط لتنظيم العروض الثقافية في الأماكن المغلقة".

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات بكورونا و393 إصابة خطيرة

توفي 4 أشخاص وشٌخصت 254 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 23,554، بعد تعافي 57,514 (75 حالة منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 82,670.

وأظهرت المعطيات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 393، منهم 118 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، وذلك بزيادة 11 حالة عن آخر حصيلة رسمية للوزارة.

ويرقد في المشافي 848 مرضى بكورونا، بينهم 183 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 23,706 إصابات، العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:06 من مساء اليوم، بلغ 3,776؛ علما بأن يوم أمس، السبت، شهد تشخيص 763 إصابة، بعد إجراء 8,596 فحصا.