الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الإثنين - الثلاثاء، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع قطاع غزة أمام حركة البضائع، باستثناء الشاحنات المحملة بمستلزمات طبية حيوية ووقود، وذلك بداية من الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن القرار صدر عن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في أعقاب جلسة لتقييم الأوضاع شارك فيها قادة الأجهزة الأمنية، وذلك بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع المحاصر، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة.

وتسبب إطلاق البالونات الحارقة، الإثنين، باندلاع 30 حريقًا في مناطق حرشية وزراعية، تقع في محيط 5 مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع: "نحال عوز" و"باري" و"علوميم" و"عين هشلوشا" و"كيسوفيم"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت).

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤول فلسطيني، قوله إن السلطات الإسرائيلية أبلغت الجهات الفلسطينية بقرار وقف إدخال مواد البناء وكافة المتعلقات بها بشكل كامل، إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، حتى إشعار آخر.

وأضاف المسؤول، طالبا عدم نشر اسمه، أن "الإغلاق الإسرائيلي جاء بسبب استمرار إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة من قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، نحو المدن والبلدات الإسرائيلية، بحسب ما أبلغ به الجانب الإسرائيلي".

وفي وقت سابق الإثنين، هدد غانتس خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بقصف أحياء مدنية في غزة، وقال: "نحن نتعامل مع أعداء يمتلكون أسلحة، عن عمد، في بيئة مدنية مكتظة ومزدحمة. وعندما لا يكون لدينا خيار سوى القتال، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة".