  2. محليات
  3. أخبار محلية

حيفا: إصابة امرأة وابنها في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 10/08/2020 - 07:58

حيفا: إصابة امرأة وابنها في جريمة إطلاق نار
منظر عام لحيفا (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيبت امرأة وابنها بجروح متوسطة خلال شجار بمنزل في مدينة حيفا، الليلة الماضية.

وقدمت طواقم الإسعاف التابعة العلاجات الأولية للمصابين، ومن ثم نقلتهما إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنها تلقت بلاغا عن إصابة أم (57 عاما) بجروح متوسطة، وابنها (23 عاما) بجروح طفيفة، بعد تعرضهما لإطلاق نار في حي الهدار بحيفا. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

هذا، وأجري التمشيط والبحث لرصد الجناة إلى جانب جمع البينات والأدلة، ولم تعلن أي تفاصيل أخرى.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#حيفا
#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#حي الهدار

حوارات

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

5 إصابات بحادث طرق في يانوح- جث  
5 إصابات بحادث طرق في يانوح- جث  

2020-08-10

حالة الطقس: أجواء حارة واحتمال سقوط رذاذ
حالة الطقس: أجواء حارة واحتمال سقوط رذاذ

2020-08-10

إصابة خطيرة لطفلة من النقب... على جسدها آثار "كدمات"
إصابة خطيرة لطفلة من النقب... على جسدها آثار "كدمات"

2020-08-09

الأكثر قراءة

تفاقم الخلافات بين الليكود و

تفاقم الخلافات بين الليكود و"كاحول لافان": إلغاء جلسة الحكومة الأسبوعية

2020-08-09
غانتس: نتنياهو لا يمكنه البقاء بمنصبه تحت لائحة اتهام

غانتس: نتنياهو لا يمكنه البقاء بمنصبه تحت لائحة اتهام

2020-08-09
دير الأسد: حالة طوارئ بسبب ارتفاع حالات كورونا

دير الأسد: حالة طوارئ بسبب ارتفاع حالات كورونا

2020-08-09
صحيفة كندية تكشف عن محاولة سعودية ثانية لاغتيال الجبري

صحيفة كندية تكشف عن محاولة سعودية ثانية لاغتيال الجبري

2020-08-09
وزيرة الإعلام اللبنانيّة تقدّم استقالتها

وزيرة الإعلام اللبنانيّة تقدّم استقالتها

2020-08-09