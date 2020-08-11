اتهام شاب من البعنة بحيازة سلاح

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد شاب (18 عاما) من سكان قرية البعنة، نسبت إليه "مخالفات سلاح والتشويش على عمل الشرطة، والتهديد، والتشويش على مسار قضائي وإخفاء أدلة".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "قبل نحو شهرين وتحديدا يوم 21 حزيران/ يونيو الماضي، عملت الشرطة على شارع 804 بالقرب من بلدة راس العين (روش هعاين)، ولاحظ أفراد الشرطة وجود سيارة قام سائقها بتنفيذ مخالفات، وعليه أشاروا له بالتوقف إلا أنّه باشر بالهرب، وخلال سفره بالسيارة وهربه ألقى من النافذة الأمامية كيسًا ليتبيّن أنّ بداخله عبوة ناسفة".

وأضافت أن "المتهم تمكن من الفرار من الشرطة إلا أنه مع تقدم سير التحقيقات وأعمال البحث جرى اعتقاله قبل نحو أسبوعين، وتحديدا يوم 15 تموز/ يوليو الماضي، وإحالته للتحقيقات إلى جانب تمديد اعتقاله مرارا، وخلال التحقيقات قام المتهم بتهديد أحد أفراد الشرطة وقال له إنه سيرسل أشخاصا إلى منزله من أجل المس به وحتى أنه قام بكسر وإلقاء شريط تسجيل خلال التحقيق لاعتقاده بأنه يحتوي على تسجيلات له، وهو داخل المعتقل".