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عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلدات العربية

تاريخ النشر: 11/08/2020 - 16:24

عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلدات العربية
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية ازديادا بانتشار فيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي بالبلاد، لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الثلاثاء، إذ جرى تشخيص عشرات الإصابات الجديدة في عدة بلدات.

وفي ما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم الثلاثاء، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

الطيبة: المصابون 334

قلنسوة: المصابون 289

الناصرة: المصابون 279

يركا: المصابون 195

أم الفحم: المصابون 158

باقة الغربية: المصابون 136

رهط: المصابون 116

الطيرة: المصابون 114

كفر قاسم: المصابون 106

كفر مندا: المصابون 97

عين ماهل: المصابون 89

يافة الناصرة: المصابون 83

كفر قرع: المصابون 63

دبورية: المصابون 55

دير الأسد: المصابون 54

إكسال: المصابون 53

زيمر: المصابون 50

جت: المصابون 49

شفاعمرو: المصابون 46

سخنين: المصابون 44

الفريديس: المصابون 42

طلعة عارة: المصابون 42

عرعرة: المصابون 41

جلجولية: المصابون 33

طمرة: المصابون 32

كفر كنا: المصابون 32

نحف: المصابون 29

بسمة عارة: المصابون 29

الرينة: المصابون 27

عرابة: المصابون 25

حرفيش: المصابون 24

عرعرة النقب: المصابون 21

جسر الزرقاء: المصابون 21

جديدة المكر: المصابون 21

بيت جن: المصابون 21

طرعان: المصابون 21

أبو سنان: المصابون 21

المغار: المصابون 19

كسيفة: المصابون 18

الزرازير: المصابون 18

كفر مصر: المصابون 15

دير حنا: المصابون 15

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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