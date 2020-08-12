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اعتقال الناشط السياسي والمحامي أحمد خليفة

تاريخ النشر: 12/08/2020 - 09:00

اعتقال الناشط السياسي والمحامي أحمد خليفة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة والمخابرات الإسرائيلية الناشط السياسي والمحامي أحمد خليفة (38 عاما) صباح اليوم، الأربعاء.

وصرحت زوجته، لينا أبو رعد، أنه جرى اعتقال أحمد في السادسة صباحا كما جرى مصادرة هاتفه واقتياده إلى جهة مجهولة لغاية الآن.

وذكرت "أبناء البلد" أنه "تم صباح اليوم مداهمة بيت عضو المكتب السياسي الرفيق أحمد خليفة واعتقاله من قبل قوات المخابرات وخاصة ‘يمار’ حيفا. محاولة جديدة لترهيب وتسكيت رفاق الحركة الوطنية في الداخل المحتل".

يذكر أن المحامي أحمد خليفة، ناشط في الدفاع عن الأسرى، وهو عضو في المكتب السياسي بحركة أبناء البلد.

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#أحمد خليفة
#ملاحقات سياسية
#أبناء البلد

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