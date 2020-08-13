  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 955 هدفا في سورية بـ4239 صاروخا خلال ثلاثة سنوات

تاريخ النشر: 13/08/2020 - 17:30

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 955 هدفا في سورية بـ4239 صاروخا خلال ثلاثة سنوات
من قصف سوري سابق في سورية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ادعى سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تدمير ثلث الدفاعات الجوية السورية خلال الهجمات العدوانية التي نفذها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة؛ مشيرًا إلى أنه هاجم في "المعركة بين حربين" التي شنها خلال هذه الفترة، نحو 955 هدفا مختلفا على الأراضي السورية، بـ4,239 صاروخا وقنبلة.

وفي محاولة لمنع التموضع الإيراني في سورية ومحاربة دقة الصواريخ، لجأت إسرائيل إلى ما تصفه بـ"المعركة بين حربين"، وهي الغارات المتكررة لاستهداف مواقع للنظام وإيران وحزب الله في سورية وقوافل أسلحة أو عتاد بادعاء أنه يستخدم في تحسين دقة الصواريخ ومنع نقل هذا المشروع إلى لبنان. وتعتبر إسرائيل أن هذه "المعركة بين حربين" تبعد الحرب لأن العمليات التي تنفذ خلالها لا تشكل سببا للحرب.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت 844 صاروخا مضادا للطائرات في محاولة للرد على الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء السورية؛ ما وصفه بـ"قفزة حادة مقارنة بالسنوات السابقة". وذكر الجيش الإسرائيلي أن "بعض الصواريخ المضادة للطائرات التي أطلقت عبر منظومة الدفاع الجوي للجيش السوري، تمكنت من اعتراض صواريخ أطلقتها طائرات سلاح الجو".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الجيش الإسرائيلي
#سورية
#حزب الله
#إيران
#المعركة بين حربين

حوارات

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتفاق "سلام" بين إسرائيل والإمارات برعاية أميركية
اتفاق "سلام" بين إسرائيل والإمارات برعاية أميركية

2020-08-13

كابينيت كورونا: السفر إلى كرواتيا وبلغاريا واليونان لا يتطلب حجرا صحيا
كابينيت كورونا: السفر إلى كرواتيا وبلغاريا واليونان لا يتطلب حجرا صحيا

2020-08-13

دندياس يزور إسرائيل للحصول على دعمها لليونان ضد تركيا
دندياس يزور إسرائيل للحصول على دعمها لليونان ضد تركيا

2020-08-13

الأكثر قراءة

"ضمانات لحماية نتنياهو من قرارات ‘العليا‘ كفيلة بحل أزمة الميزانية"

2020-08-12
الكنيست تؤجل إقرار الميزانية وتسقط منع نتنياهو تشكيل حكومة

الكنيست تؤجل إقرار الميزانية وتسقط منع نتنياهو تشكيل حكومة

2020-08-12
الصحة الإسرائيلية: 1785 إصابة أمس و8 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 1785 إصابة أمس و8 وفيات جديدة بكورونا

2020-08-12
من هي كامالا هاريس التي اختارها بايدن نائبة له؟

من هي كامالا هاريس التي اختارها بايدن نائبة له؟

2020-08-12
كورونا: وفاة طفل (8 أعوام) من الخليل وإصابة 125 مقدسيًّا بالفيروس

كورونا: وفاة طفل (8 أعوام) من الخليل وإصابة 125 مقدسيًّا بالفيروس

2020-08-12