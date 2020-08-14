الصحة: لا تدخلوا يركا بسبب ازدياد تفشي كورونا

ناشدت وزارة الصحة، المواطنين صباح اليوم، الجمعة، بعدم دخول يركا في منطقة الجليل، إثر الارتفاع الجدي بعدد الإصابات بفيروس كورونا في القرية.

ووفقا للمعطيات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة، توجد في يركا 271 حالة كورونا نشطة، بينها 213 حالة تم تشخيصها في الأسبوع الأخير.

وبحسب هذه المعطيات فإن يركا تندرج في المكان الثاني في لائحة البلدات الحمراء بالبلاد، وهي اللائحة التي تعتمد على النسبة بين عدد المصابين لكل 10 آلاف مواطن.