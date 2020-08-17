الرئيس الإسرائيلي يوجه دعوة لمحمد بن زايد لزيارة القدس

وجه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، دعوة رسمية إلى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، لزيارة القدس المحتلة، وذلك بعد أيام من الإعلان عن الرسمي عن التحالف بين إسرائيل والإمارات والاستعدادات في تل أبيب لانتداب بعثة إسرائيلية رسمية إلى أبو ظبي في الأسبوع المقبل.

وأتت دعوة الرئيس الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حيث بعث برسالة رسمية إلى ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، يدعوها فيها للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل.

وكتب ريفلين إلى بن زايد في رسالة الدعوة أن "الاتفاق الجاري تشكيله وصياغته بين البلدين هو "معلم إستراتيجي لعمليات وإجراءات جديدة في منطقتنا".

وأضاف ريفلين أنه يأمل في أن تساعد خطوة التحالف "على تعزيز الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة وتعزيز التفاهم بيننا جميعًا".

وكتب الرئيس الإسرائيلي إلى ولي عهد أبو ظبي أن "هذه الثقة ستدفع منطقتنا إلى الأمام وتحقق الرخاء الاقتصادي وتوفر الرخاء والاستقرار لشعوب الشرق الأوسط بأسره"، معربا عن أمله أن تمهد هذه الخطوة الطريق لمزيد من الدول.

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه يعمل من أجل تنظيم رحلات طيران مباشرة إلى الإمارات عبر الأجواء السعودية.

وردا على سؤال وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال نتنياهو "لقد بدأنا بالفعل العمل على افتتاح خط طيران يمر فوق الأجواء السعودية، الأمر الذي سيفتح بالفعل الأبواب نحو الشرق، وهذه ثورة ضخمة".

ويلتقي نتنياهو في وقت لاحق اليوم، بالرئيس ريفلين للوقوف على آخر المستجدات السياسية والإقليمية، وبضمنها الإعلان عن اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وتتواصل تحضيرات نتنياهو لانتداب بعثة إسرائيلية رسمية إلى الإمارات في الأسبوع المقبل، حيث من المفروض أن يرأس البعثة رئيس الموساد، يوسي كوهين.

وبدت خلافات بين الأوساط الحكومية المختلفة حول تركيبة والبعثة وصلاحياتها، وهي خلافات من شأنها أن تؤدي إلى إرجاء سفر الوفد الإسرائيلي إلى الإمارات، علما أن الوفد كان من المفروض أن يطير إلى الإمارات في الأسبوع المقبل، لبحث وصياغة اتفاق التحالف والتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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