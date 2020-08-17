الصحة الفلسطينية: 3 وفيّات جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا

سجّلت محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الإثنين، 3 وفيّات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن أعمار المتوفين هي "44، و62، و73 عاما"، موضحة أن اثنين منهم من بلدتي بيت أولا، ويطا، والآخر من مدينة الخليل.

وقالت الوزارة، إن المتوفين "كانوا يعانون من عدة أمراض مزمنة".

وكانت الوزارة قد أفادت في وقت سابق اليوم، بتسجيل 456 إصابة جديدة بالفيروس، و358 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان صحافي، إن "الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (124)، محافظة نابلس (83)، محافظة بيت لحم (5)، محافظة قلقيلية (3)، محافظة رام الله والبيرة (25)، محافظة أريحا والأغوار (39)، محافظة سلفيت (9)، مدينة القدس (146)، ضواحيها (22)".

وأشارت إلى أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (57)، محافظة طولكرم (7)، محافظة طوباس (3)، محافظة جنين (1)، مدينة القدس (290)".

وأوضحت وزيرة الصحة أن "نسبة التعافي بلغت 61.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.2%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في الأراضي المحتلة عام 1967".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت أن 23 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.