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نتنياهو على شاشة إماراتية: كثيرون في العالم العربي يدعمون الاتفاق

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 17:57

نتنياهو على شاشة إماراتية: كثيرون في العالم العربي يدعمون الاتفاق
تصوير شاشة
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

استضافت قناة "سكاي نيوز عربية" التي تبث من الإمارات، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أو لقاء تلفزوني له مع قناة عربية مٌنح خلالها فرصة الترويج للتحالف الإسرائيلي الإماراتي.

وقال نتنياهو خلال اللقاء إن "كثيرين في العالم العربي يدعمون الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي"، واعتبر أن "هناك تحولا كبيرا في مواقف الدول العربية من إسرائيل".

وقال نتنياهو إن "التعاون بين إسرائيلي والإمارات في مجالات مختلفة سيؤدي إلى نتائج مبهرة"، وأضاف أن "الإمارات وإسرائيل في ريادة الدول في المنطقة"، وتابع "نتعاون مع الإمارات لتطوير لقاح علاج ولقاح لفيروس كورونا".

وأكد نتنياهو أن "هناك استثمارات إماراتية في إسرائيل نسعى إلى تعزيزها"، وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم "الاستيراد من المنطقة الحرة بالإمارات"، وقال إن "تطور الإمارات في قطاعات كثيرة سيدعم تعاوننا المشترك".

كما قال نتنياهو إن إدانة إيران لاتفاق التحالف بين إسرائيل والإمارات "متوقعة إلى حد ما، وغير مستغرب".

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#سكاي نيوز عربية
#نتنياهو
#الإمارات

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