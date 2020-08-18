  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

مستشار الأمن الوطني الإماراتي يلتقي رئيس الموساد في أبوظبي

تاريخ النشر: 18/08/2020 - 16:49

مستشار الأمن الوطني الإماراتي يلتقي رئيس الموساد في أبوظبي
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

استقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، رئيس الموساد، يوسي كوهين، في إطار الزيارة التي يقوم بها الأخير إلى أبو ظبي لإجراء محادثات حول تفاصيل اتفاق التحالف والعلاقات الدبلوماسية الرسمية، الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الطرفين.

وأشاد بن زايد برئيس الموساد بصفته مبعوثا لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على "جهوده المبذولة والتي ساهمت في نجاح التوصل للمعاهدة بين الإمارات وإسرائيل"، وفق ما جاء في وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الجانبين "ناقشا آفاق التعاون في المجالات الأمنية، وتبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء فيروس كورونا".

وكان كوهين قد وصل الإمارات أمس، الإثنين، في إطار المحادثات حول الاتفاق المزمع توقيعه في الأسابيع أو الأشهر المقبلة". وأشارت القناة 12 إلى أن "كوهين وصل على رأس وفد إسرائيلي مصغر. وسيجتمع مع القيادة المحلية لتنسيق كامل عملية التطبيع وتنسيق لقاء محتمل بين نتنياهو وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد للتوقيع على الاتفاقيات".

وتظهر حركة الطائرة التي أقلت رئيس الموساد إلى أبو ظبي، أنها حلقّت في الأجواء السعودية. علما بأن نتنياهو كان قد صرّح أمس، بأن إسرائيل تستعد لتسيير رحلات طيران مباشرة للإمارات عبر الأجواء السعودية.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد لتوقيع على اتفاق التحالف. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال عقب الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، إن ذلك سيكون "غالبا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة‎".

وبدأت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، التحضير رسميا لتوقيع اتفاق التحالف مع الإمارات، بإجراء محادثات مباشرة مع أبوظبي، جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب نتنياهو.

وكلّف نتنياهو، رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، بتركيز الاستعدادات لإجراء المحادثات مع الإمارات؛ وتشكيل وفد إسرائيلي يتوجه إلى أبو ظبي، ويتوقع أن يضم مسؤولون حكوميون ومن الموساد.

وأشارت تقارير صحافية إلى إمكانية إرجاء توجه الوفد الإسرائيلي إلى أبو ظبي، وذلك بسبب خلافات إسرائيلية داخلية حول الصلاحيات في هذا المجال بين مجلس الأمن القومي والموساد ووزارة الخارجية.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#طحنون بن زايد
#يوسي كوهين
#رئيس الموساد

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نشطاء إماراتيون يرفضون تحالف الإمارات وإسرائيل
نشطاء إماراتيون يرفضون تحالف الإمارات وإسرائيل

2020-08-18

المحكمة الخاصة بلبنان: إدانة عياش باغتيال الحريري وتبرئة 3 متهمين
المحكمة الخاصة بلبنان: إدانة عياش باغتيال الحريري وتبرئة 3 متهمين

2020-08-18

السودان: لجان المقاومة تتظاهر بالآلاف وقوى الأمن تقمع بالغاز
السودان: لجان المقاومة تتظاهر بالآلاف وقوى الأمن تقمع بالغاز

2020-08-18

الأكثر قراءة

تفاصيل العودة إلى مقاعد الدراسة من الحضانة إلى الثانوية

تفاصيل العودة إلى مقاعد الدراسة من الحضانة إلى الثانوية

2020-08-17
نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أميركي

نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أميركي

2020-08-17
شهيد برصاص الاحتلال في القدس

شهيد برصاص الاحتلال في القدس

2020-08-17
غزة: دبابات الاحتلال تقصف موقعين في غزة

غزة: دبابات الاحتلال تقصف موقعين في غزة

2020-08-17
نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

2020-08-17