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وزير الخارجية السعودي: ملتزمون بالسلام على أساس مبادرة السلام العربية

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 15:53

وزير الخارجية السعودي: ملتزمون بالسلام على أساس مبادرة السلام العربية
بن فرحان وماس في برلين، اليوم (أ.ب.)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: بلال ضاهر

قال وزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، إن السعودية "ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية". وجاءت أقوال الوزير السعودي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني، هايكو ماس، في برلين.

وأضاف بن فرحان أن "الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقل فرص السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتشمل مبادرة السلام العربية، التي وقعت عليها جميع الدول العربية، وتمّ إعلانها خلال القمة العربية في بيروت، في 28 مارس/آذار العام 2002، بنودا تمنع تطبيع العلاقات مع إسرائيل، طالما لم تلتزم الأخيرة بإعادة الحقوق الفلسطينية على أساس القرارات الدولية.

وهذا أول تصريح لمسؤول سعودي بعد الإعلان، يوم الخميس الماضي، عن اتفاق تحالف وتطبيع رسمي للعلاقات بين إسرائيل والإمارات برعاية إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. لكن بن فرحان لم يتطرق إلى هذا التحالف.

وكان جاريد كوشنر، صهر ومستشار ترامب، تحدث عن احتمالات إبرام اتفاق بين إسرائيل ودول أخرى، بينها البحرين والسودان، وأشار إلى أن اتفاقا بين إسرائيل والسعودية "سيستغرق وقتا".

وتطرق بن فرحان إلى إيران، قائلا إنها تزود ميليشيات الحوثي في اليمن بالسلاح. وقال إنه بحث مع نظيره الألماني "ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران".

كما تطرق بن فرحان إلى الموضوع الليبي، وقال "ندعم مبادرة القاهرة ومبادئ مؤتمر برلين لحل الأزمة في ليبيا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#السعودية
#إسرائيل
#خطة السلام العربية
#فيصل بن فرحان

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