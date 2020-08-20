اتهام فتى من رهط: ألقى سكينا فاستقرت بقلب شاب من اللد

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد، اليوم الخميس، ضد فتى قاصر (16 عاما) من سكان مدينة رهط، نسبت إليه التسبب بموت الشاب محمد أبو رياش (19 عاما) في مصنع للدجاج باللد.

كما قدمت النيابة العامة طلب تمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "عمل كل من المتهم والضحية في مصنع لتجهيز الدواجن في اللد، وكجزء من عمله كان المتهم يحمل في يده اليمنى سكينا حادًا (طولها 20 سم) لتقطيع الدجاج. وفي يوم 7 آب/ أغسطس 2020 وخلال ساعات الصباح عمل كل من المتهم والضحية أمام بعضهما البعض، ومن كلا الاتجاهين تواجدت طاولة طويلة، قام الضحية بإلقاء دجاجة باتجاه المتهم. وفي تلك الأثناء، قام المتهم بإلقاء السكين من يده وبدأ بالصراخ، وفي مرحلة ما، ألقى الضحية الدجاجة التي سقطت تجاه المتهم، والتي اصطدمت بكتف المتهم، وعندها قام المتهم بإلقاء السكين تجاه الضحية، والتي استقرت في صدر الضحية وأصابته بقلبه، بعد ذلك بوقت قصير، انهار الضحية وسقط أرضا، وفشلت جهود الإنعاش التي تم إجراؤها عليه. وبعدها، هرب المتهم مع والده من المكان إلى مكان سكناه، وهناك التقى أفراد عائلته حتى وصول الشرطة واعتقاله".