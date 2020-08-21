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سخنين: 180 إصابة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 21/08/2020 - 10:26

سخنين: 180 إصابة بفيروس كورونا
منظر عام في مدينة سخنين
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

سجلت مدينة سخنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ وصل عدد الحالات النشطة إلى 180 حالة.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد جرى تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سخنين خلال الأسبوع الأخير.

وبدورها، دعت بلدية سخنين المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واتباع وسائل الوقاية والتباعد الاجتماعي في ظل تفاقم عدد الإصابات في الأيام الأخيرة.

كما حذرت البلدية من استمرار الارتفاع بعدد المصابين بالفيروس خلال الأيام المقبلة في ظل عدم الالتزام بالتعليمات ووسائل الوقاية.

هذا، وتبين بأن معظم المصابين تعرضوا لعدوى الفيروس خلال مشاركة المواطنين في الأعراس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#سخنين
#كورونا
#فيروس كورونا

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