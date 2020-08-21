كفر ياسيف: رئيس المجلس وأعضاؤه يخضعون للحجر الصحيّ

دخل رئيس المجلس المحلي لبلدة كفر ياسيف، شادي شويري، بالإضافة إلى أعضاء وموظفي المجلس، لفترةِ الحجر الصحيّ، إثر تأكُّد إصابة المستشار القانوني للمجلس، المحامي طعمة عودة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال شويري في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حتى هذه الساعة هناك في كفر ياسيف 20 حالة مؤكدة بالإصابة بكورونا".

وأضاف: "وأبلغنا المستشار القانوني لمجلسنا المحلي، المحامي طعمة عودة، أنه تأكدت إصابته بكورونا، نتمنى له ولجميع المصابين الشفاء التام والصحة والعافية".

وتابع: "وبما أن المحامي طعمة عودة تواجد في قاعة الجلسات في المجلس، أثناء جلستَي يوم الثلاثاء الماضي، فعلى كل من كان في قاعة الجلسات، حسب التعليمات التي وردتنا من وزارة الصحة، أن يحجر نفسه صحيًا ويجري فحص كورونا".

وقال شويري في المنشور ذاته: "بناء عليه فإن رئيس المجلس وكافة أعضاء المجلس وموظفي المجلس والمواطنين الذين تواجدوا في جلستي يوم الثلاثاء سيكونون في الحجر الصحي حتى 1/9/2020".

وأضاف: "أنا شخصيًا وعدد من الأعضاء أجرينا الفحوصات اليوم في مجد الكروم، وننتظر النتائج ونحن موجودون في الحجر وسنوافيكم بكل جديد".

وطالب شويري "كل من كان باتصال مباشر مع المحامي عودة في الآونة الأخيرة أن يحجر نفسه صحيًا حتى 1/9/2020، و(أن) يجري فحصًا للاطمئنان بعد استشارة طبيب العائلة".