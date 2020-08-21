11 وفاة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية وحصيلة الإصابات بالفيروس تتجاوز 100 ألف

توفي 11 شخصا منذ منتصف الليلة الماضية، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما أُصيب 889 شخصا في الفترة ذاتها، لتتخطّى حصيلة المصابين بالفيروس في إسرائيل حاجز الـ100 ألف إصابة، منذ بدء الجائحة في البلاد، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، في بيان.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد، إلى 100716 منذ أن بدأ الوباء بالانتشار في إسرائيل قبل نحو ستة أشهر، بينها 22122 إصابة نشِطَة.

وفي ما يخصّ الإصابات النشطة، فإنّ 390 من بينها تُعدّ في حالة حرجة، فيما يخضع 116 شخصا للعلاج بمساعدة أجهزة التنفّس الاصطناعيّ.

ووصل عدد المتوفّين إثر الإصابة بالفيروس، إلى 809، بينهم 11 منذ منتصف الليل.

وباتت إسرائيل الدولة الثلاثين في العالم التي تتجاوز عتبة 100 ألف مصاب بالفيروس، كما أنها تحتل المرتبة 19 في العالم من حيث عدد المُصابين بالنسبة لعدد السكان وفقًا لبيانات موقع "worldmeters".

وذكرت وزارة الصحة أن نتائج 28 ألفًا و876 فحصا، قد صدرت يوم أمس الخميس.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون فيروس كورونا، قد اجتمع مساء أمس، لبحث فرص فرض الإغلاق خلال الفترة المقبلة للحد من انتشار الفيروس، وتحفّظ الوزراء على فرض الإغلاق في هذه المرحلة وعلى بنود الخطة التي أتى بها منسق شؤون كورونا، البروفيسور روني غامزو.

ويدفع غامزو، نحو فرض قيود مشددة تصل إلى الإغلاق، بحلول الأعياد اليهودية في، والتي تبدأ برأس السنة العبري، في 18 أيلول/ سبتمبر وتنتهي بعيد العرش في 9 تشرين أول/ أكتوبر.

وبسبب حدة الاختلاف بين الوزراء في كابينيت كورونا، تأجل التصويت على خطة غامزو ليوم الإثنين المقبل. وادعى وزير المالية الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، ووزير الداخلية، أرييه درعي، ووزير الإسكان، يعقوف ليتسمان، أن "غامزو لم يأتي جاهزا ولم نتقدم خطوة واحدة للأمام عمّا سبق في الاجتماع السابق".

وكان قد أوضحت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") في وقت سابق من اليوم الخميس، أن خطة القيود التي أعدها غامزو خلال فترة الأعياد اليهودية، تشمل فرض قيود على حركة المواطنين، بحيث يمنع تجاوز مكان إلا بـ500 متر كحد أقصى، وإغلاق الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والتسلية.

ولفتت "كان 11" إلى أن خطة غامزو تشمل تقليص عمل وسائل النقل العمومية، وستكون القيود سارية لمدة أربعة أسابيع - على مدار فترة العطلة التي تبدأ بـ18 أيلول/ سبتمبر وتنتهي في 9 تشرين أول/ أكتوبر.

وذكرت القناة 12 أن الإغلاق الذي قد يطرح خلال اجتماع "كابينيت كورونا"، يأتي ضمن خطة غامزو بـ"لجم محكم" لانتشار الفيروس، والتي تشمل إغلاق عيني للمناطق التي تشهد تسارعا بانتشار الفيروس؛ وسط معارضة الوزراء لفرض الإغلاق خلال فترة الأعياد التي تصادف عطل نهاية الأسبوع التي تزيد خلالها الحركة الشرائية، ما قد يضاعف من الآثار السلبية للإغلاق.