الإمارات تلغي اجتماعا مع إسرائيل وأميركا بسبب صفقة F35

ألغت الإمارات اجتماعا علنيا كان من المزمع عقده في نيويورك، ويجمع كل من سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، مع نظيريها، الأميركية كيلي كرافت، والإسرائيلي غلعاد إردان، وفق ما جاء في موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الإثنين.

وذكر المراسل السياسي للموقع براك رافيد، أن قرار الإمارات بإلغاء اللقاء الثلاثي الذي كان من المزمع عقده يوم الجمعة الماضي في نيويورك، جاء على إثر تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول معارضته لبيع مقاتلات "إف 35" الأميركية للإمارات.

ونقل الموقع عن ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على التفاصيل، قولهم إن اللقاء جاء بمبادرة السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، وكان من المفترض أن يعقد بأجواء احتفالية علنية تشمل التقاط الصور لوسائل الإعلام يعقبها عقد مؤتمر صحافي مشترك.

وبحسب المصادر، فإن جميع الأطراف كانت قد أكدت بالفعل مشاركتها في الاجتماع وأجرت محادثات حول التفاصيل، لكن ممثلي الإمارات أبلغوا السفيرة الأميركي والبيت الأبيض، في وقت لاحق، بإلغاء اللقاء حتى إشعار آخر.

وقال أحد المصادر إن "المسؤولين في الإمارات قرروا إلغاء الاجتماع في رسالة إلى إسرائيل بأنهم يشعرون بخيبة أمل من تصريحات نتنياهو العلنية بشأن بيع مقاتلات إف 35، علاوة على أنه ينوي معارضة صفقة السلاح عندما تطرح بالكونغرس الأميركي".

وأضاف المصدر أن المسؤولين في الإمارات توصلوا في الأسابيع الأخيرة (خلال المباحثات التي مهدت إلى إعلان اتفاق التحالف مع إسرائيل) إلى نتيجة مفادها أنه حتى عارض نتنياهو صفقة الطائرات، إلا أنه سيمتنع عن معارضتها علنا.

وأضاف المصدر أنه "عندما عبّر نتنياهو علنا عن معارضته لصفقة بيع الطائرات، شعرت الإمارات أنه يتصرف بما يتعارض مع روح الاتصالات بين الطرفين، وأضاف أن "رسالة أبوظبي في إلغاء الاجتماع الثلاثي مفادها أنه لن تكون هناك اجتماعات سياسية علنية بين البلدين حتى يتضح موقف إسرائيل من صفقة الطائرات".

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو ناقش قضية بيع طائرات إف 35 خلال اللقاء الذي عقده في وقت سابق، اليوم، مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، والمبعوث الأميركي للشأن الإيراني، بريان هوك؛ كما أشار إلى أن يومبيو ناقش هذه المسألة مع وزير الخارجية والأمني، غابي أشكينازي، وبيني غانتس.

كما رجّحت المصادر أن نكون هذه المسألة مركزية خلال المباحثات التي من المتوقع أن يجريها بومبيو مع المسؤولين في الإمارات خلال الأيام المقبلة. إذ بدأ الوزير الأميركي جولة في الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل، وتشمل الجولة السودان والإمارات والبحرين.

ونقل الموقع عن هوك قوله: إدارة ترامب ملتزمة بأن أي صفقة أسلحة ستحقق هدفين: الحفاظ على التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي في المنطقة، وتعزيز القدرات العسكرية للإمارات حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد إيران.

وفي مؤتمر صحافي عقده مع نتنياهو، قال بومبيو إن الولايات المتحدة ستضمن احتفاظ إسرائيل بالتفوق العسكري في منطقة الشرق الأوسط بموجب أي صفقات سلاح أميركية مع الإمارات في المستقبل. وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة ملتزمة قانونا بضمان التفوق العسكري النوعي. سنظل ملتزمين بذلك"، وقال نتنياهو إن بومبيو طمأنه بهذا الصدد.

وكان نتنياهو قد قال إن حكومته ستعارض أي مبيعات من هذا النوع لأبو ظبي، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة. وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه إن "اتفاق السلام التاريخي بين إسرائيل والإمارات المتحدة لم يشمل أي موافقة إسرائيلية لأية صفقة سلاح بين الولايات المتحدة والإمارات المتحدة".

وأضاف البيان أن "رئيس الحكومة عارض بيع طائرات إف 35 وأسلحة متقدمة لأي دولة، وبضمن ذلك لدول عربية تصنع سلاما مع دولة إسرائيل. واتفاق السلام مع الإمارات لا يشمل أي بند كهذا، وقد أوضحت الولايات المتحدة لإسرائيل أنها حريصة دائما بالحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل".