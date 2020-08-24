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بوتين يبحث مع نتنياهو الشأن السوري والاتفاق مع الإمارات

تاريخ النشر: 24/08/2020 - 17:09

بوتين يبحث مع نتنياهو الشأن السوري والاتفاق مع الإمارات
(أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الوضع في سورية، وذلك خلال اتصال هاتفي جاء بمبادرة الأخير، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الكرملين، اليوم، الإثنين.

ولفت البيان إلى أن الرئيس الروسي أعرب عن أمله في أن يساهم اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، "في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة".

وجاء في البيان أنه "تم بحث الوضع في سورية، كما تمت الإشارة إلى الاهتمام المشترك بمواصلة التنسيق على المسار السوري بهدف مكافحة الإرهاب الدولي".

وذكر البيان أن الطرفين تبادلا "وجهات النظر حول التسوية في الشرق الأوسط في سياق الاتفاق الأخير بين إسرائيل والإمارات بشأن التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية".

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي أكد موقفه الداعم لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وأعرب عن أمله في أن يسهم الاتفاق بين إسرائيل والإمارات في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة".

ويأتي ذلك بعد نحو عشرة أيام من الإعلان عن اتفاق التحالف بين إسرائيل والإمارات الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية، فيما تأمل واشنطن وإسرائيل مزيدا من تطبيع العلاقات مع دول المنطقة.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن أملهما في أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات في التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي عقده مع نتنياهو في القدس، في وقت سابق اليوم، "آمل أن أرى دولا عربية أخرى تنضم" للخطوة الإماراتية.

من جهته، قال نتنياهو "أعتقد أن ذلك ينبئ بحقبة جديدة حيث يمكن أن تقوم دول أخرى بالخطوة ذاتها"، وأضاف "آمل أن يكون لدينا أخبار سارة في المستقبل القريب".

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