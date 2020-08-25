كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي

ذكر تقرير إسرائيلي أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، يدشن أول رحلة طيران تجارية مباشرة تجريها شركة إسرائيلية من تل أبيب إلى أبو ظبي، وذلك عقب زيارة يجريها وفد أميركي إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل، للاطّلاع على التقدم في المباحثات الإماراتية الإسرائيلية الجارية تمهيدا لتوقيع معاهدة التحالف بين الطرفين.

هذا وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات، سيغادر إلى الإمارات مع الوفد الأميركي الذي يترأسه كوشنر، على رأس وفد إسرائيلي يضم مختصين، وقال نتنياهو: "سيعمل الوفد الإسرائيلي مع الوفد الأميركي وفريق مواز من الإمارات، لتعزيز السلام والتطبيع بين إسرائيل والإمارات".

ورجحت التقارير أن يغادر الودفان الأميركي والإسرائيلي إلى أبو ظبي، يوم الإثنين المقبل، ولفتت إلى أن "المباحثات في أبو ظبي تهدف إلى تعزيز التعاون الإسرائيلي الإماراتي في مختلف المجالات، من ضمنها الرحلات الجوية والسياحة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد والصحة والطاقة والأمن وغيرها من المجالات".

وذكرت التقارير أن الوفد الأميركي، الذي قد يضم المبعوث الأميركي للمنطقة، آفي بيركوفيتش، ومستشار ترامب للأمن القومي، روبرت أوبراين، والمبعوث الأميركي للشأن الإيراني، بريان هوك، سيزور دولا خليجية خلال جولته في المنطقة في محاولة لإقناعها بأن تحذو حذو الإمارات والإعلان عن تطبيع العلاقات الرسمية مع إسرائيل.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن كوشنر سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين، قبل التوجه على رأس وفد أميركي، وآخر إسرائيلي يضم عشرات المختصين من مختلف المجالات ويرأسه بن شيات إلى الإمارات، وشدد التقرير على أن الوفد الأميركي سيشارك في المفاوضات السرية بين إسرائيل والإمارات لوضع بنود المعاهدة التي من المرتقب توقيعها في البيت الأبيض، خلال الأسابيع المقبلة.