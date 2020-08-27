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اقتحام وهدم العراقيب للمرة 177

تاريخ النشر: 27/08/2020 - 08:21

اقتحام وهدم العراقيب للمرة 177
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

هدمت آليات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، خيام أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب، للمرة 177 على التوالي، وذلك بعدما هدمتها في المرة الماضية يوم 5 آذار/ مارس الماضي.

وهذه هي المرة السادسة التي تهدم فيها السلطات خيام أهالي العراقيب المتواضعة منذ مطلع العام الجاري 2020، بيد أن الأهالي يعيدون نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في ظل الأجواء الحارة ورغم جائحة كورونا في البلاد.

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#العراقيب
#النقب
#هدم المنازل
#تهجير

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