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تسجيل 2404 إصابات جديدة بكورونا في المجتمع العربي خلال سبعة أيّام

تاريخ النشر: 27/08/2020 - 16:56

تسجيل 2404 إصابات جديدة بكورونا في المجتمع العربي خلال سبعة أيّام
توضيحية (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجّل المجتمع العربيّ 2404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الأيام السبعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت الهيئة العربية للطوارئ، في بيان، مساء اليوم الخميس.

ووصل مُجمل الإصابات النشطة في المجتمع العربي بفيروس كورونا لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، في البلدات العربية، دون احتساب الإصابات في المدن المختلطة، إلى 5,230 إصابة.

وقالت الهيئة في بيانها: "سُجّل ارتفاع بارز في عدد الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية في كل من الطيرة مع تسجيل 295 وكفر قاسم 182، وأم الفحم 162، ورهط 160، وسخنين والطيبة مع 108 إصابة جديدة في كل منهما".

وأوضحت أن مجمل الإصابات النشطة في الطيرة، قد وصل إلى "411 إصابة نشطة يليها رهط 360، وكفر قاسم 303، وأم الفحم 270، والناصرة 141، وسخنين 207، والطيبة 102 إصابة نشطة".

وأضافت: "وما يزال هناك 12 بلدة عربية، من أصل 18 بلدة في إسرائيل، في الدائرة الحمراء وهم كل من الطيرة وكفر قاسم، ودالية الكرمل، وبيت جن، واللقية، وكفر برا، والعزير، وعبلين، والكعبية، والشيخ دنون، والناعورة"، مُشيرة إلى وجود "16 بلدة عربية في الدائرة البرتقالية من مجمل 23 بلدة في ذات الفئة".

وأشارت الهيئة إلى أن "مجمل عدد الإصابات النشطة في (إسرائيل) قد بلغ 21,145 حالة وبهذا ترتفع نسبة الحالات النشطة في المجتمع العربي إلى 24.7% من مجمل الإصابات النشطة في إسرائيل".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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