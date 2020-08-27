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لبنان: قتيلان وجرحى في اشتباك مسلح على "خلفية طائفية"

تاريخ النشر: 27/08/2020 - 22:04

لبنان: قتيلان وجرحى في اشتباك مسلح على "خلفية طائفية"
عناصر الأمن اللبناني(أرشيفية للتوضيح - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قتل شخصان وأصيب آخرون، الخميس، في اشتباك مسلح غرب العاصمة اللبنانية بيروت، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فيما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء، أن خلفية الاشتباك "طائفية".

وأوضحت الوكالة، أن "إطلاق نار وقع في منطقة خلدة - دوحة عرمون غرب بيروت، على خلفية تعليق رايات دينية وأعلام حزبية، بين جهات ومناصرين حزبيين، وبين سكان المنطقة".

وأضافت أنه "سقط قتيلان وعدد من الجرحى، خلال اشتباك وقع في منطقة خلدة، حيث وقع الإشكال (الاشتباك) بين عدد من شبان عرب خلدة (مناصرين لتيار المستقبل)، ومجموعة من الشبان (مناصرين لحزب الله) على خلفية تعليق لافتة عاشورائية".

وأوضحت أن الجيش يعمل على ملاحقة مطلقي النار واعتقالهم، كما أقفل جميع المداخل في المنطقة، وانتشر بكثافة على الطرقات.

بدوره، قال الجيش اللبناني، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إنه "أوقف 4 أشخاص بينهم اثنان من الجنسية السورية، كما ولا يزال يلاحق باقي المتورطين لتوقيفهم".

واستمرّت الاشتباكات أكثر من ساعة، حيث أطلق النار بشكل كثيف من أسلحة حربية، بينها رشاشات، وفق "الأناضول".

من جهتها، نفت حركة أمل، التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لقناة "lbc"، علاقاتها بالاشتباك الذي حصل في خلدة.

ناشد الحزب الديمقراطي اللبناني، الذي يترأسه طلال أرسلان، "قيادة الجيش التدخل السريع"، وطالب، في بيان، "وضع نقطة ثابتة ومعززة للجيش في المحلة".

وتحيي الطائفة الشيعية في لبنان، مراسم يوم عاشوراء، مع بداية رأس السنة الهجرية، وتستمر الطقوس عشرة أيام.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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