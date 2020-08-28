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الصحة الفلسطينية: وفاتان جديدتان إثر الإصابة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 23:22

الصحة الفلسطينية: وفاتان جديدتان إثر الإصابة بفيروس كورونا
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجّلت الضفة الغربية المحتلّة، وفاتين جديدتين، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، قبيل انتصاف ليل الجمعة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيانها، أن حالتي الوفاة تعودان لـ"مواطنتين (40 و81 عاما) من دير سامت بمحافظة الخليل ومدينة أريحا".

وأوضحت أن "عدد الوفيات منذ بدء رصد الوباء في فلسطين (قد وصل) إلى 162 وفاة".

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت بعد ظهر الجمعة، تسجيل وفاتين، و724 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 164 مُصابا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعد إجراء 4115 فحصا.

وذكرت الكيلة، في بيانها الصحافيّ، أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وقالت إن "حالتي الوفاة سجلت لمواطن 29 عاما من مخيم قلنديا، ومواطن 71 عاما من مخيم بلاطة بنابلس".

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب (الترتيب) التالي: محافظة الخليل (286)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (49)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (4)، أريحا والأغوار (10)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (16)، طوباس (2)، قطاع غزة (57 خلال الـ48 ساعة الماضية)، محافظة القدس (199)، بينها 57 في الضواحي".

وأوضحت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (5)، مدينة القدس (67)، محافظة قلقيلية (17)، محافظة نابلس (75)".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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#الضفة الغربية المحتلة

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