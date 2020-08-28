  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحّة الفلسطينية: وفاتان و724 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 13:58

الصحّة الفلسطينية: وفاتان و724 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة
شبان غزيّون (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجّلت الضفة الغربية والقدس، المحتلّتين، بالإضافة إلى قطاع غزة المُحاصَر، وفاتين جديدتين، و724 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وفي المُقابل، سُجِّل تعافي 164 مُصابا بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعد إجراء 4115 فحصا، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان، اليوم الجمعة.

وذكرت الكيلة، في بيانها الصحافيّ، أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وقالت إن "حالتي الوفاة سجلت لمواطن 29 عاما من مخيم قلنديا، ومواطن 71 عاما من مخيم بلاطة بنابلس".

غزيّ يعمل في أحد مخابز القطاع (أ ب أ)

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب (الترتيب) التالي: محافظة الخليل (286)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (49)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (4)، أريحا والأغوار (10)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (16)، طوباس (2)، قطاع غزة (57 خلال الـ48 ساعة الماضية)، محافظة القدس (199)، بينها 57 في الضواحي".

وأوضحت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (5)، مدينة القدس (67)، محافظة قلقيلية (17)، محافظة نابلس (75)".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحة أنه "بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الضفة الغربية
#القدس
#قطاع غزة المُحاصَر
#فيروس كورونا
#كورونا
#كورونا في فلسطين

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستوطنون يضرمون النار بمركبة فلسطينية في الضفة المحتلة
مستوطنون يضرمون النار بمركبة فلسطينية في الضفة المحتلة

2020-08-28

أسير من جنين يضرب عن الطعام
أسير من جنين يضرب عن الطعام

2020-08-28

عائلة الشهيد الحلّاق: الاحتلال يسعى لـ"حرق ملف" إعدامه
عائلة الشهيد الحلّاق: الاحتلال يسعى لـ"حرق ملف" إعدامه

2020-08-28

الأكثر قراءة

تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج

تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج

2020-08-27
كورونا: 150 إصابة بالقدس و14 بغزة وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التفشّي في القطاع

كورونا: 150 إصابة بالقدس و14 بغزة وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التفشّي في القطاع

2020-08-27
تقرير: الصين قد تعاقب إسرائيل إثر التوتر مع أميركا

تقرير: الصين قد تعاقب إسرائيل إثر التوتر مع أميركا

2020-08-27
أشكنازي: إسرائيل انتقلت من الضم إلى التطبيع

أشكنازي: إسرائيل انتقلت من الضم إلى التطبيع

2020-08-27
كورونا: خطة إسرائيلية لتقليص رواتب 700 ألف من مستخدمي القطاع العام

كورونا: خطة إسرائيلية لتقليص رواتب 700 ألف من مستخدمي القطاع العام

2020-08-27