الصحّة الفلسطينية: وفاتان و724 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سجّلت الضفة الغربية والقدس، المحتلّتين، بالإضافة إلى قطاع غزة المُحاصَر، وفاتين جديدتين، و724 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وفي المُقابل، سُجِّل تعافي 164 مُصابا بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعد إجراء 4115 فحصا، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان، اليوم الجمعة.

وذكرت الكيلة، في بيانها الصحافيّ، أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وقالت إن "حالتي الوفاة سجلت لمواطن 29 عاما من مخيم قلنديا، ومواطن 71 عاما من مخيم بلاطة بنابلس".

غزيّ يعمل في أحد مخابز القطاع (أ ب أ)

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب (الترتيب) التالي: محافظة الخليل (286)، محافظة نابلس (19)، محافظة بيت لحم (49)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (46)، جنين (4)، أريحا والأغوار (10)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (16)، طوباس (2)، قطاع غزة (57 خلال الـ48 ساعة الماضية)، محافظة القدس (199)، بينها 57 في الضواحي".

وأوضحت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (5)، مدينة القدس (67)، محافظة قلقيلية (17)، محافظة نابلس (75)".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحة أنه "بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص".