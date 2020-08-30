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إخلاء عمال إثر شبهات بتسرب أمونيا من مصنع في المجيدل

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 09:49

إخلاء عمال إثر شبهات بتسرب أمونيا من مصنع في المجيدل
طواقم الطوارئ في المجيدل، صباح اليوم
تحرير: قاسم بكري
زكريا حسن زكريا حسن

أخلت طواقم الطوارئ 100 عامل إثر شبهات بتسرب مادة أمونيا من مصنع في المجيدل بالقرب من الناصرة، صباح اليوم الأحد.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا، صباح اليوم، حول احتمال تسرب مادة أمونيا من أحد المصانع في المنطقة الصناعية ببلدة "مجدال هعيمك".

وأخلت قوات كبيرة من الشرطة وطواقم الإطفاء والإنقاذ 100 عامل من المصنع، فيما أصيبت عاملة واحدة بصورة طفيفة نتيجة استنشاق المادة التي يعتقد بأنها أمونيا، وقدّم لها طاقم طبي العلاج في المكان.

هذا، وأغلقت الشرطة محيط المصنع وباشرت طواقم الطوارئ بالبحث عن مصدر التسرب.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#المجيدل
#أمونيا
#حوادث العمل
#الناصرة
#مجدال هعيمك

إخلاء عمال إثر شبهات بتسرب أمونيا من مصنع في المجيدل

إخلاء عمال إثر شبهات بتسرب أمونيا من مصنع في المجيدل

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