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الصحة الفلسطينيّة: حالتا وفاة و536 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 30/08/2020 - 12:41

الصحة الفلسطينيّة: حالتا وفاة و536 إصابة جديدة بكورونا
عنصر أمن فلسطيني في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم الأحد، حالتي وفاة و536 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و156 حالة شهاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 4135 فحصا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وأضافت أن "حالات الوفاة سجلت لمواطنة (68 عاما) من بيت جالا، ومواطن (88 عاما) من حلحول".

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (255)، محافظة نابلس (17)، محافظة بيت لحم (36)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (65)، جنين (8)، أريحا والأغوار (35)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طولكرم (7)، طوباس (2)، قطاع غزة (36)، ضواحي القدس (40)، في حين لم تتوفر معلومات محدثة عن مدينة القدس".

وتابعت وزيرة الصحة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة طولكرم (17)، محافظة أريحا والأغوار (10)، محافظة الخليل (128)، محافظة سلفيت (1)".

ولفتت إلى وجود 29 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967
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