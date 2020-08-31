كورونا في المجتمع العربي: الطيرة 478 وكفر قاسم 399 ورهط 385

يستدل من معطيات نشرت في تقرير أصدرته وزارة الصحة حول انتشار فيروس كورونا في المجتمع العربي اليوم، الاثنين، أنه سجلت في الطيرة 478 إصابة وكفر قاسم 399 ورهط 385.

وفيما يلي عدد الحالات النشطة بالفيروس في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:

الطيرة: المصابون 478

كفر قاسم: المصابون 399

رهط: المصابون 385

أم الفحم: المصابون 317

الناصرة: المصابون 232

سخنين: المصابون 203

الطيبة: المصابون 205

يركا: المصابون 86

عيلوط: المصابون 67

قلنسوة: المصابون 131

جديدة المكر: المصابون 168

طلعة عارة: المصابون 168

عين ماهل: المصابون 119

باقة الغربية: المصابون 88

بيت جن: المصابون 172

يافة الناصرة: المصابون 48

كفر مندا: المصابون 67

شفاعمرو: المصابون 76

دير الأسد: المصابون 37

كفر قرع: المصابون 48

كفر برا: المصابون 59

مجد الكروم: المصابون 75

جت: المصابون 88

العزير: المصابون 40

الزرازير: المصابون 17

كفر كنا: المصابون 90

إكسال: المصابون 22

عرعرة: المصابون 88

حرفيش: المصابون 19

طمرة: المصابون 45

دالية الكرمل: المصابون 201

جسر الزرقاء: المصابون 54

جلجولية: المصابون 69

نحف: المصابون 33

المغار: المصابون 59

البعنة: المصابون 34

دبورية: المصابون 35

زيمر: المصابون 41

أبو سنان: المصابون 50

بسمة عارة: المصابون 19

يانوح جث: المصابون 36

عرابة: المصابون 22

اللقية: المصابون 206

شعب: المصابون 24

جولس: المصابون 19

كفر ياسيف: المصابون 16

كابول: المصابون 19

دير حنا: المصابون 38

عبلين: المصابون 40

كسرى سميع: المصابون 40

الشيخ دنون: المصابون 22

الرينة: المصابون 49

ساجور: المصابون 21

الكعبية طباش الحجاجرة: المصابون 30

الفريديس: المصابون 35

الرامة: المصابون 17

طرعان: المصابون 38

البعينة نجيدات: المصابون 26

المشهد: المصابون 18

كسيفة: المصابون 19