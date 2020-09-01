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أم الفحم: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 09:00

أم الفحم: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت بلدية أم الفحم، عن تشخيص 16 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المدينة، صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمعطيات الواردة، فإن عدد الحالات النشطة بلغ 341، إذ وصل مجمل عدد المصابين منذ بداية الأزمة إلى 872، من بينها 531 حالة شفاء و4 وفيات.

ودعت البلدية، المواطنين إلى إجراء فحص كورونا اليوم في قاعة السوق البلدي، من الساعة الثالثة عصرا ولغاية العاشرة صباحا.

هذا، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة واتباع وسائل الوقاية من أجل الحد من انتشار الفيروس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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#فيروس كورونا
#أم الفحم
#بلدية أم الفحم

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