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السيسي يعبر لنتنياهو عن مباركته التحالف الإماراتي - الإسرائيلي

تاريخ النشر: 02/09/2020 - 14:09

السيسي يعبر لنتنياهو عن مباركته التحالف الإماراتي - الإسرائيلي
السيسي ونتنياهو في نيويورك (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

عبّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لرئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، عن دعمه للتحالف الإسرائيلي الإماراتي، "باعتباره خطوة باتجاه السّلام".

وأضاف السيسي في اتصال هاتفي مع نتنياهو أن بلاده تدعم أيّة خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة "بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن لإسرائيل".

وأكّد السيسي لنتنياهو، بحسب بيان عن رئاسة الجمهورية المصريّة، "أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في قطاع غزة في ضوء جهود مصر لتخفيف حدة التوتر".

وتابع بيان الرئاسة المصريّة "نؤكد على أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام" و"ضرورة امتناع إسرائيل عن ضم أراض فلسطينية بهدف الدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، وأن الهدف هو الوصول "لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية".

وكان السيسي أول مباركي التحالف الإماراتي الإسرائيلي، وقال، فوق الإعلان عنه، "أثمن جهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا"، وتابع "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

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