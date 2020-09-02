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الصحة الفلسطينية: 3 وفيات بكورونا و719 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 02/09/2020 - 14:47

الصحة الفلسطينية: 3 وفيات بكورونا و719 إصابة جديدة
غزة أول من أمس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

سجل فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية 3 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، بعد ظهر اليوم الأربعاء. وقالت إنه تم تسجيل 266 حالة تعاف.

وأفادت الكيلة في بيان صحفي، بأن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن 80 عاما، ومواطنة من محافظة نابلس (68 عاما)، ومواطن من بيت لحم (53 عاما).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: محافظة الخليل (233)، محافظة نابلس (41)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (40)، محافظة رام الله والبيرة (50)، جنين (18)، أريحا والأغوار (20)، محافظة سلفيت (1)، محافظة طولكرم (11)، طوباس (5)، قطاع غزة (83)، ضواحي القدس (42)، مدينة القدس (125).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة نابلس (19)، محافظة الخليل (120)، محافظة طولكرم (6)، مدينة القدس (121).

وقالت الكيلة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32.2%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت الكيلة إن 28 مصابا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#فيروس كورونا
#السلطة الفلسطينية

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