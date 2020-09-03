أكثر من 3 آلاف إصابة بكورونا في المجتمع العربي خلال أسبوع

أُصيب أكثر من 3 آلاف شخص في المجتمع العربي، خلال الأيام السبعة الأخيرة، بفيروس كورون المستجد (كوفيد- 19) بحسب ما أعلنت الهيئة العربية للطوارئ، في بيان أصدرته مساء اليوم، الخميس.

وقالت هيئة الطوارئ، إن "مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا لليوم الاثنين، الساعة 10:30 صباحا في البلدات العربية، (دون شمل) المدن المختلطة، وصل إلى ما يزيد عن 18 ألف إصابة".

ويأتي إعلان هيئة الطوارئ، تزامنا مع قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا، اليوم، فرض الإغلاق على 30 بلدة مدرجة على قائمة "المدن الحمراء"، بدءًا من يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى تشديد التقييدات للحد من تفشي العدوى، فيما تم توسيع القائمة لتشمل 34 سلطة محلية تشمل 24 عربية، من بينها الناصرة.

وأفادت بارتفاع "عدد الإصابات الجديدة خلال الأيام السبعة الماضية بأكثر من 3 آلاف إصابة، ليزيد عدد الإصابات النشطة في المجتمع العربي عن 6,500 إصابة نشطة".

وذكرت أنه "في المقابل بلغ مجمل عدد الإصابات في إسرائيل ما يزيد عن 122 ألف إصابة وبهذا تبلغ نسبة الإصابات في المجتمع العربي 15% من مجمل الإصابات في المجتمع الإسرائيلي".

وأوضحت أنه "بخصوص الإصابات النشطة فقد بلغت في إسرائيل ما يقارب 24 ألف وبهذا تشكل نسبة الإصابات النشطة في مجتمعنا العربي ما نسبته 28% من مجمل الإصابات النشطة في إسرائيل".

وقالت الهيئة إنه "تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات في الأيام السبعة الماضية في كل من أم الفحم مع تسجيل 227 إصابة وكذلك كفر قاسم بـ222 إصابة والطيرة بـ217 ورهط بـ162 واللقية بـ128 وطلعة عارة بـ127 والناصرة بـ110 ودالية الكرمل بـ106 وكذلك سخنين مع تسجيل 103 إصابة جديدة".

وذكرت أنه "من حيث مجمل عدد الإصابات في البلدات العربية فتتربع رهط في المكان الأول مع 1,177 إصابة منذ بداية الأزمة ومن ثم الطيبة مع 1,024 إصابة، والطيرة 991، وأم الفحم 973، وقلنسوة 972، وكفر قاسم 943، والناصرة 750، وباقة الغربية 571 إصابة".