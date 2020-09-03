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الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و596 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 03/09/2020 - 15:31

الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و596 إصابة جديدة بكورونا
فرض الإغلاق في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية في رام الله، مي كيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 وفيات و596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و612 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت كيلة في بيان صحافي، أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن (76 عاما)، ومواطنة (75 عاما)، ومواطن (70 عاما) من محافظة قلقيلية، ومواطن (64 عاما) من محافظة رام الله والبيرة، ومواطنة (76 عاما) من العيزرية في محافظة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على النحو التالي: محافظة الخليل 224، محافظة نابلس 26، محافظة بيت لحم 61، محافظة قلقيلية 43، محافظة رام الله والبيرة 61، جنين 7، أريحا والأغوار 14، سلفيت 4، طوباس 4، قطاع غزة 98، ضواحي القدس 54.

ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في المحافظات: جنين 4، رام الله والبيرة 157، نابلس 79، قلقيلية 36، الخليل 119، محافظة سلفيت حالة واحدة، ضواحي القدس 216.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أوضحت أن هناك 33 مصابا يتلقون العلاج في العناية المكثفة، بينهم 5 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتفرض الحكومة في غزة حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع (من غير العائدين من الخارج).

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة، مساء الأربعاء، تمديد حظر التجوال المفروض داخل القطاع، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وقال الناطق باسم الداخلية (تديرها حماس) إياد البزم، في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، إنه "تقرر إبقاء حظر التجوال في محافظتي غزة والشمال حتى صدور تعليمات جديدة (إلى إشعار آخر)".

وأضاف: "تقرر تمديد حالة حظر التجوال مدة 48 ساعة جديدة، في محافظات الوسطى، وخانيونس، ورفح، ضمن إجراءات مواجهة تفشي الفيروس". وأعلن البزم، زيادة تشديد الإجراءات في محافظة شمال غزة.

وأوضح أنه "سيتم إغلاق الشوارع الرئيسة المؤدية للمحافظة أمام حركة المواطنين، وإبقاء شارع صلاح الدين (رئيسي يصل بجميع محافظات غزة الخمسة) فقط مفتوحا للحركة الضرورية والطارئة التي تقدرها الأجهزة المختصة ميدانيا".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية
#الضفة الغربية

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