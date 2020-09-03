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بلدية أم الفحم: 26 إصابة جديدة بكورونا صباح الخميس

تاريخ النشر: 03/09/2020 - 09:15

بلدية أم الفحم: 26 إصابة جديدة بكورونا صباح الخميس
من أم الفحم (توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت بلدية أم الفحم، صباح اليوم الخميس، أنه سُجّلت 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه وفقا لآخر المعطيات والإحصائيات من وزارة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا في أم الفحم فإن "26 حالة جديدة سجلت، صباح اليوم الخميس، في المدينة. وأمس الأربعاء كان العدد الكلي للإصابات في أم الفحم 41 حالة".

وأكد أن "عدد الحالات النشطة في المدينة هو 358 حالة نشطة الآن. 964 إصابة في البلدة منذ البداية و606 حالات تعافت وشفيت".

وختم الناطق بلسان بلدية أم الفحم بالقول إنه "يمكن إجراء الفحص، اليوم الخميس من الساعة الرابعة عصرا ولغاية العاشرة مساءً، في قاعة السوق البلدي، دون حجز مسبق لأعضاء كافة العيادات. وغدا الجمعة تجرى الفحوص من الواحدة ظهرا ولغاية الرابعة عصرا".

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#أم الفحم
#فيروس كورونا

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