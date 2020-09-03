9 وفيات بكورونا منذ الليلة الماضية و3141 إصابة خلال 24 ساعة

توفي 9 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) منذ منتصف الليلة الماضية، وشُخصت 3141 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس.

وذكرت وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 123903 حتى الساعة 15:44 من مساء اليوم الخميس"، مُشيرة إلى أن "بينهم 985 وفيات".

وأوضحت أنه من "مجمل الإصابات (بالفيروس) هناك 417 وصفت حالتهم خطيرة و118 مربوطين بجهاز التنفس الاصطناعي".

وذكرت الوزارة أن 98637 شخصا تماثلوا للشفاء، مشيرة إلى أن عدد الإصابات النشطة، قد وصل إلى24281 حالة.

وأوضحت المعطيات أن نتائجَ 34857 فحصًا قد صدرت، أمس الأربعاء.

وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أنه شخصت، أمس الأربعاء، 3074 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، وذلك في أعلى معدل إصابات قياسي منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد في آذار/ مارس الماضي.

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا، اليوم الخميس، فرض الإغلاق على 30 بلدة مدرجة على قائمة "المدن الحمراء"، بدءًا من يوم الإثنين المقبل، بالإضافة إلى تشديد التقييدات للحد من تفشي العدوى، فيما تم توسيع القائمة لتشمل 34 سلطة محلية تشمل 24 عربية، من بينها الناصرة، وقال منسق شؤون كورونا، بروفيسور روني غمزو، إن الفيروس "ما يزال يتفشى بقوة في المجتمع العربي"، وهو ما أكدته هيئة الطوارئ العربية التي أفادت اليوم الخميس، بتسجيل أكثر من 3000 فيه، خلال الأيام السبعة الأخيرة.

وأشارت التقارير إلى أن الإغلاق سيشمل البلدات التي تتصدر قائمة المدن الحمراء والتي تشهد تسجيل أعلى معدلات إصابة بالفيروس، علما بأن المراتب الـ11 الأولى في قائمة المدن الحمراء، تضم 6 بلدات عربية هي: الطيرة (في المرتبة الثانية) وكقر قاسم (في المرتبة الرابعة) وأم الفحم (في المرتبة الخامسة) واللقية (في المرتبة الثامنة) ودالية الكرمل (في المرتبة التاسعة) والطيبة (في المرتبة الـ11).

وقرر كابينيت كورونا تشديد القيود على جميع البلدان المدرجة على القائمة الحمراء، على أن يبدأ ذلك بالبلدان التي تتصدر القائمة، فيما تبحث الشرطة مدى استعدادها لتطبيق هذه الإجراءات، وسيتم البت لاحقًا بتوسيع قائمة المدن التي تشملها التقييدات، وفقًا لمدة جهوزية الشرطة.