ذكرت تقارير صحافية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل موعد عقد جلسة المجلس الوزاري لشؤون كورونا، إلى وقت لاحق مساء اليوم، وسط أنباء عن تردده في إقرار الإغلاق الذي أوصى به منسق شؤون كورونا، بروفيسور روني غمزو، في "المدن الحمراء"، وذلك في ظل غضب الحريديين.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو يدرس إلغاء الإغلاق الذي كان من المقرر أن يحظى اليوم بمصادقة "كابينيت كورونا" ويدخل حيز التنفيذ في "المدن الحمراء" التي تشهد ارتفاعا في معدل تسجيل الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وشددت القناة على أن "خيار الإغلاق لاغ"، وأن نتنياهو يدرس البدائل. وقبيل الموعد المحدد لانعقاد "كابينيت كورونا"، قالت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إن نتنياهو أعلن عن تأجيل الجلسة واستدعى رئيس حزب "شاس" ورئيس حزب "يهدوت هتوراه" الوزيرين أرييه درعي ويعكوف ليتسمان، إلى اجتماع مغلق.

ولفتت القناة إلى أن البدائل التي قد تنتهي السلطات إلى إقرارها، تشمل فرض إغلاق ليلي من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة فجرا؛ وإغلاق جهاز التعليم في جميع البلدات المدرجة على لائحة المدن الحمراء وتقدر بـ40 بلدة، فيما سيتم إرجاء فرض الإغلاق الشامل. وكان الوزراء الأعضاء في كابينيت كورونا قد أبلغوا بأنه سيتم عقد الجلسة بعد "بلورة اقتراح" بشأن الإغلاق، وأن الجلسة ستتواصل حتى يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

في المقابل، يتجه نتنياهو إلى تبني خيار فرض قيود موضعية على مناطق عينية في "المدن الحمراء" التي تشمل بلدات عربية وأحياء وبلدات ذات غالبية حريدية، وذلك عقب الضغط الذي مارسته الكتل الحريدية في الائتلاف الحكومة، وإثر توجيه رؤساء السلطات المحلية في البلدات الحريدية رسالة حادة اللهجة إلى نتنياهو حملوه خلالها مسؤولية تداعيات الإغلاق.

وحمل رؤساء السلطات المحلية الحريدية المدرجة على قائمة المدن الحمراء، نتنياهو، مسؤولية فرض الإغلاق المتوقع وهددوا بعدم التعاون مع السلطات المحلية لفرض القرارات، وقالوا مخاطبين نتنياهو إنهم "لن ينسوا هذه الخطوة". كما أعلنوا أنهم سيتوقفون عن التعاون مع السلطات المختلفة في ما يتعلق بالإغلاق.

وطالب درعي خلال اجتماعه مع نتنياهو ممثلا عن رؤساء السلطات المحلية الحريدية، بفرض إغلاق شامل في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع رأس السنة العبري، في 18 أيلول/ سبتمبر. ورفض إمكانية فرض الإغلاق على "المدن الحمراء الساطعة" خلال هذه الفترة، وطلب مراقبة معدلات الإصابة خلال الأيام المقبلة، وإذا لم تشهد تراجعا حتى يوم الخميس المقبل، فيتم عقد المجلس الوزاري لشؤون كورونا وفرض الإغلاق الشامل في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة رأس السنة العبري.

من جانبه، يعتزم منسق مكافحة كورونا، غَمزو، مطالبة كابينيت كورونا بفرض إغلاق على عشر مدن، نصفها عربية، ابتداء من غد، الإثنين، ويستمر لمدة أسبوع.

والمدن العشر، التي توصف بأنها "حمراء ساطعة" بسبب انتشار واسع لفيروس كورونا فيها، هي: أم الفحم، إلعاد، بني براك، الطيرة، كفر قاسم، حيّان في بيت شيمش، الحيّان 7 و8 في اللقية، وعدد من الأحياء في القدس الشرقية – العيسوية، الطور، الشياح، باب الزهراء، الشيخ جراح ووادي الجوز. كذلك سيطالب غمزو الجيش الإسرائيلي بفرض إغلاق في مستوطنتي "بيتار عيليت" و"عمانوئيل".

وبعد أسبوع على الإغلاق سيتم إعادة فحص وضع هذه المدن مجددا. وتقضي شروط الإغلاق بمنع الخروج من هذه المدن أو الدخول إليها، وتقييد الحركة حتى مسافة 500 متر عن البيت، وتقييد حركة المواصلات العامة، إغلاق مصالح تجارية باستثناء الحيوية بينها، إغلاق المؤسسات التعليمية باستثناء رياض الأطفال والتعليم الخاص.

إضافة إلى ذلك، تقضي خطة غمزو بفرض إغلاق ليلي فقط على "المدن الحمراء"، لكن ذلك يشمل إغلاق المدارس أيضا.

واعتبر غمزو، حسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية، أن "الزيادة غير الطبيعية بحالات كورونا في المجتمع العربي، والتي ارتفعت من 5% في الموجة الأولى إلى 30% في الموجة الحالية، جاءت بسبب عدم تجاوب الجمهور العربي مع تعليمات وزارة الصحة واعتقادا منهم بأن الوباء قد انتهى".