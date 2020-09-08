الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات و2299 إصابة جديدة بكورونا

توفي 10 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 2,299 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 29,123، بعد تعافي 106,996 (43 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 137,159.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 20:57 من مساء الثلاثاء، بلغ 32,229؛ علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 3,514 إصابة، بعد إجراء 40,480 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,040 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 14 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 454، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع 9 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغ 143 حالة.

ويرقد في المشافي 936 مريضًا بكورونا، بينهم 168 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 28,187 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

منسق كورونا وكبار المسؤولين في وزارة الصحة في الحجر

هذا ودخل منسق شؤون كورونا في الحكومة الإسرائيلية، بروفيسور روني غمزو، إلى حجر صحي في أعقاب إصابة مسؤول مكافحة كورونا في المجتمع العربي بالفيروس.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة أنه "من تحقيق وبائي أولي اتضح أن غمزو وأعضاء آخرين كانوا على مقربة منه (الموظف المصاب) سيدخلون الحجر الصحي وفقًا للتعليمات، وذلك رغم وسائل الوقاية التي تم المواظبة عليها".

كما أظهر التحقيق الوبائي أن وزير الصحة، يولي إدلشتاين، وكبار المسؤولين في وزارة الصحة، خالطوا الموظف المصاب، ومطالبين بالدخول إلى الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ودخل في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، الإغلاق الليلي الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية مع جملة من القيود على 40 مدينة حمراء، معظمها عربية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حيّز التنفيذ.