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اللقية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 11/09/2020 - 15:01

اللقية: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخص يبلغ من العمر 42 عاما، بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في قرية اللقية بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفي التفاصيل، فإن أنباء ترددت حول وقوع شجار بين عائلتين تخلله إطلاق نار وإضرام النار في سيارة بحارة 7 في اللقية.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#اللقية
#النقب
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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