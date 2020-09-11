وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب سيعلن تطبيع العلاقات الإسرائيلية البحرينية "خلال ساعات"

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب سيعلن تطبيع العلاقات الإسرائيلية البحرينية "خلال ساعات"، موضحة أن ولي العهد البحرينيّ، سيحضر حفل توقيع اتفاقية "السلام" بين الإمارات وإسرائيل في واشنطن حيث سيُعلن عن هذه الخطوة.

وقال المراسل السياسي لموقع "واللا" الإسرائيليّ، باراك رافيد، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "مسؤولين عربا وإسرائيليين" قالوا له، إن هناك "تقدما كبيرا في محادثات التطبيع بين إسرائيل والبحرين".

وذكر رافيد في التغريدة ذاتها، أنه "قد يتم نشر إعلان أميركي حول هذا الموضوع خلال الساعات القادمة".

بدورها، قالت هيئة البثّ الرسميّة الإسرائيليّة (كان "11")، إنه "من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الجمعة)، أن البحرين ستطبع علاقاتها مع إسرائيل".

وذكرت، نقلًا عن مصدر وصفته بالمطّلع على التفاصيل، أن "الرئيس الأميركي سيعلن أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، ونجل ملك البحرين، سيحضر حفل توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات (بين الإمارات وإسرائيل)، ويعزز التطبيع مع إسرائيل".

وبحسب موقع "واللا" فإن مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، قد ألقى اليوم الجمعة، كلمة خلال مؤتمر في هرتسليا، ذكر فيه أنه "يعتقد أن دولًا عربية أخرى غير الإمارات، ستوقع اتفاقية لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل".

وقال أوبراين: "نعتقد أن المزيد من الدول العربية والإسلامية ستتبع قريبا خطى الإمارات وتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، بحسب الموقع.

وتأتي تصريحات أوبراين، بعد تصريحات شبيهة كان ترامب، قد أدلى بها الليلة الماضية، قائلا إن دولة أخرى قد تنضم قريبًا إلى الاتفاق السياسي الموقع بين إسرائيل والإمارات.

وحاولت إدارة ترامب التي من المتوقع أن تستضيف حفل توقيع الاتفاق، الثلاثاء المقبل، إلى جانب وفود إسرائيلية وإماراتية؛ إقناع دول خليجية أخرى، مثل البحرين وعمان، بالانضمام إلى التطبيع مع إسرائيل.

يتبع..