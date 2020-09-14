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عين ماهل: وفاة مسن متأثرا بكورونا

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 08:05

عين ماهل: وفاة مسن متأثرا بكورونا
المرحوم محمد عوض علوان أبو ليل
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي في قرية عين ماهل، مساء أمسِ الأحد، محمد عوض علوان أبو ليل عن عمر ناهز 72 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وهذه الوفاة الثانية في عين ماهل بسبب كورونا، إذ توفيت نهال عمر حسنين (41 عاما)، إثر إصابتها بفيروس كورونا يوم 6 آب/ أغسطس الماضي، وكانت تعاني أمراضا مُزمنة قبل فيروس كورونا.

وشهدت البلدات العربيّة ارتفاعًا بعدد الإصابات والوفيات تأثرا بفيروس كورونا، في الأيام الأخيرة، وبلغ عدد الوفيات من جرّاءِ الإصابة بالعدوى أكثر من 100 وفاة في الموجة الثانية لجائحة كورونا.

وأفادت وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 156,596 حتى الساعة 07:11 من صباح اليوم الإثنين، بينهم 1,119 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 519 وصفت حالتهم بأنها خطيرة و144 تحت التنفس الاصطناعي، و115,122 تماثلوا للشفاء، علمًا أن عدد المرضى حاليًا 40,347".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#عين ماهل
#محمد عوض علوان أبو ليل
#وفيات كورونا
#نهال عمر حسنين

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