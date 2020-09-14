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لجنة الثلث ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المحامي محمد عابد

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 15:06

لجنة الثلث ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المحامي محمد عابد
الأسير المحامي محمد عابد (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ربيع سواعد ربيع سواعد

رفضت لجنة الثلث الإفراج المبكر عن الأسير المحامي محمد عابد من قرية البعنة، الذي يقضي محكوميته في السجن منذ يوم 29 حزيران/يونيو من العام 2017، وذلك لمدة 5 سنوات ونصف.

وكانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، قد أدانت المحامي محمد عابد بتهم "نقل رسائل إلى أسرى من حركة حماس الفلسطينية، وتلقي أموال من حماس تقدر بمبلغ مليون و400 ألف شيكل".

وقال الموكل بالدفاع عن الأسير عابد، المحامي أحمد يونس، لـ"عرب 48"، إن "المحكمة داخل سجن كتسيعوت رفضت خفض الحكم بثلث المدة، وبناء عليه سنقوم بالاستئناف للمحكمة المركزية على القرار الصادر".

وأضاف أن "قاضية المحكمة تحمل فكرا أيديولوجيا بعدم إطلاق سراح الأسرى الأمنيين، وتبين ذلك من خلال قراراتها المشابهة على مدار السنوات الماضية".

وختم يونس بالقول إن "القاضية عللت قرارها بأن موكلي يحمل فكرا أيديولوجيا، وهذا ما يتناقض مع حكم المحكمتين المركزية والعليا اللتين لم تصدرا أي قرار من هذا القبيل، ومن هذا المنطلق سنقوم بتقديم استئناف على القرار خلال 21 يوما وكلنا أمل أن تنصفنا المحكمة المركزية في قرارها".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#محمد عابد
#الحركة الأسيرة
#أحمد يونس
#البعنة

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